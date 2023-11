Hoe kin ik fertelle hokker apps myn iPhone-batterij leegje?

Binne jo wurch fan jo iPhone-batterij dy't rapper stjert dan jo ferwachte? Fynsto dat jo konstant sykje nei in lader? No, do bist net allinnich. In protte iPhone-brûkers steane foar itselde probleem, mar it goede nijs is dat d'r manieren binne om te identifisearjen hokker apps jo batterij leegje en needsaaklike aksjes nimme om it gebrûk te optimalisearjen.

Batterijgebrûk kontrolearje:

Om te bepalen hokker apps de measte macht konsumearje op jo iPhone, folgje dizze ienfâldige stappen:

1. Iepenje de "Ynstellings" app op jo iPhone.

2. Skow del en tap op "Batterij."

3. Hjir fine jo in list fan apps en harren respektive batterij gebrûk persintaazjes.

Batterijgebrûk begripe:

It is wichtich om de termen te begripen dy't brûkt wurde yn 'e seksje foar batterijgebrûk:

- Eftergrûnaktiviteit: Dit jout de hoemannichte krêft oan dy't in app konsumearret as se op 'e eftergrûn rinne.

- Skerm op gebrûk: dit toant de krêft konsumearre troch in app wylst se aktyf wurdt brûkt mei it skerm oan.

- Gebrûk fan skerm út: Dit fertsjintwurdiget de krêft konsumearre troch in app wylst se op 'e eftergrûn rinne mei it skerm út.

Aksje nimme:

As jo ​​​​ienris de apps identifisearre hawwe dy't jo batterij leegje, kinne jo de folgjende stappen nimme om de batterijlibben fan jo iPhone te optimalisearjen:

- Eftergrûn-app ferfarskje beheine: Gean nei "Ynstellings," dan "Algemien," en selektearje "eftergrûn-app ferfarskje." Skeakelje dizze funksje út foar apps dy't jo net op 'e eftergrûn moatte bywurkje.

- Lokaasjetsjinsten oanpasse: Guon apps brûke te folle GPS- en lokaasjetsjinsten, wat jo batterij kin leegje. Gean nei "Ynstellings", dan "Privacy," en kies "Lokaasjetsjinsten" om app-rjochten te behearjen.

- Push-notifikaasjes ferminderje: Unnedige push-notifikaasjes kinne ek bydrage oan batterijdrain. Gean nei "Ynstellings", dan "Notifikaasjes," en oanpasse de ynstellings foar elke app.

- Update apps: Untwikkelders jouwe faak updates út om app-prestaasjes en batterij-effisjinsje te ferbetterjen. Soargje derfoar dat al jo apps bywurke binne.

FAQ:

F: Kin ik folslein stopje dat in app op 'e eftergrûn rint?

A: Nee, iOS lit bepaalde essensjele apps op 'e eftergrûn rinne, lykas e-post- en messaging-apps.

F: Sil it útskeakeljen fan eftergrûn-app-ferfarsking de funksjonaliteit fan 'e app beynfloedzje?

A: It kin app-updates in bytsje fertrage, mar it sil de kearnfunksjonaliteit net beynfloedzje.

F: Hoe faak moat ik myn apps bywurkje?

A: It wurdt oanrikkemandearre om jo apps regelmjittich te aktualisearjen om te profitearjen fan bugfixes, befeiligingspatches en prestaasjesferbetteringen.

Troch dizze stappen te folgjen en it batterijgebrûk fan jo iPhone te optimalisearjen, kinne jo genietsje fan langere batterijlibben en minder soargen meitsje oer konstant sykjen nei in lader.