It transformearjen fan waarme loft yn drinkwetter: in nije trochbraak yn wetterwinning

Undersikers oan 'e Universiteit fan Teksas yn Austin hawwe wichtige foarútgong makke yn' e syktocht om in oplossing te meitsjen foar wetterkrapte. Yn har lêste ûndersyk, publisearre yn 'e Proceedings of the National Academy of Sciences, hawwe se in molekulêr manipulearre hydrogel ûntwikkele dy't by steat is om skjin drinkwetter te heljen út waarme loft mei allinich sinne-enerzjy.

De hydrogel lit wetter fluch en effisjint út 'e sfear helle wurde, sels yn temperatueren sa heech as 104 graden Fahrenheit, wêrtroch it geskikt is foar gebieten dy't oerstallige waarmte en beheinde tagong ta skjin wetter hawwe. Mei dizze technology soene partikulieren wetter ophelje kinne troch gewoan in apparaat bûten te pleatsen, sûnder de needsaak foar ekstra enerzjyferbrûk.

De hydrogel kin produsearje tusken de 3.5 en 7 kilogram wetter per kilogram gel materiaal, ôfhinklik fan luchtvochtigheid nivo. Wat dit ûndersyk ûnderskiedt is de oanpassingsfermogen fan 'e hydrogel yn mikrogels, wat de snelheid en effisjinsje fan wetterfanging en frijlitting sterk ferbettert. Troch de hydrogel te transformearjen yn dieltsjes fan mikrogrutte, hawwe de ûndersikers in heul effisjint sorbint ûntwikkele dat de wetterproduksje signifikant kin ferheegje troch meardere deistige syklusen.

Opskaling fan de technology is de folgjende wichtige stap. De ûndersikers binne fan doel om har befiningen om te setten yn in goedkeape, draachbere oplossing foar it meitsjen fan skjin drinkwetter dat wrâldwiid brûkt wurde kin. Dizze ûntwikkeling kin it libben feroarjen foar populaasjes dy't gjin basis tagong hawwe ta skjin wetter, lykas yn Etioopje, wêr't hast 60% fan 'e befolking foar dizze útdaging stiet.

Takomstige plannen foar de technology omfetsje it optimalisearjen fan de technyk fan 'e mikrogels om effisjinsje fierder te ferbetterjen. De ûndersikers ûndersiikje ek it brûken fan organyske materialen om produksjekosten te ferminderjen. Der bliuwe lykwols útdagings by it skaalfergrutting fan de produksje fan sorbint en it garandearjen fan de duorsumens fan it produkt. Derneist binne ynspanningen oan 'e gong om draachbere ferzjes fan it apparaat te meitsjen foar ferskate applikaasjescenario's.

Dizze trochbraak hat it potensjeel om in baken fan hope te jaan foar regio's dy't beynfloede binne troch wetterkrapte. De mooglikheid om mei sinne-enerzjy hite lucht yn drinkwetter te meitsjen bringt ús in stap tichter by in duorsume oplossing dy't wettertekoartproblemen wrâldwiid ferhelpe kin.

Proceedings fan 'e National Academy of Sciences