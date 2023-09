Yntroduksje fan Hisense's nije 100-inch 4K TV: in glimp yn 'e takomst fan thúsentertainment

Hisense USA liet har lêste ynnovaasje koartlyn sjen op 'e CEDIA Expo 2023 - in baanbrekkende 100-inch 4K TV dy't ynsteld is om de yndustry foar thúsferdivedaasje te revolúsjonearjen. Doug Kern, de groep marketingdirekteur foar Hisense USA, joech in eksklusive rûnlieding troch de útsûnderlike funksjes fan 'e televyzje oan Mark Henninger fan S&V.

De stjer fan 'e show is sûnder mis it native paniel fan 144-Hz fan' e TV foar gaming. Dizze yndrukwekkende funksje garandearret glêde en floeiende gameplay, en leveret in unparallele immersive ûnderfining foar gamers. Om de bylden fierder te ferbetterjen, omfettet de TV mini-LED-achterljochttechnology, mei mear dan 1,600 lokale dimmingsônes en in pykhelderheid fan 1500 nits. Dit soarget foar ongelooflijke kontrast en libbendige kleuren, wêrtroch films, tv-sjo's en spultsjes ta libben bringe as nea earder.

Hoewol de "referinsje"priis foar dit 100-inch wûnder is ynsteld op $ 10,000, joech Kern oan dat de eigentlike priis by lansearring minder dan fiif sifers soe wêze, wêrtroch it tagonkliker is foar konsuminten. Dizze posisjonearring fersterket Hisense's ynset foar it leverjen fan avansearre technology tsjin in betelbere priis.

De ferwachting om dizze yndrukwekkende televyzje hinne is taastber, om't it belooft de manier wêrop wy genietsje fan fermaak yn it komfort fan ús huzen opnij te definiearjen. De 100-inch skermgrutte soarget foar in wirklik immersive besjenûnderfining, en bringt sjoggers yn it hert fan 'e aksje. Oft it no de lêste blockbuster-films is of it oanmoedigjen fan jo favorite sportteam, dizze TV biedt in ongeëvenaard fisueel feest.

Mei foarútgong yn technology is de takomst fan thúsfermaak sûnder mis helder. Hisense's nije 100-inch 4K TV fertsjintwurdiget in wichtige mylpeal yn 'e sektor, en toant de mooglikheden fan wat kin wurde berikt. Meikoarten krije konsuminten de kâns om de bioskoopûnderfining rjocht yn har wenkeamer te bringen mei dizze opmerklike televyzje.

