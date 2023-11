De opwining begjint: Steam Black Friday-ferkeap binne hjir!

De eangst ferwachte Steam Black Friday-ferkeap is offisjeel begon, en biedt gamers in wike-lange extravaganza fan geweldige oanbiedingen op in breed skala oan populêre titels. Begjinnend om 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, belooft de ferkeap in traktaasje te wêzen foar gaming-entûsjasters oer de hiele wrâld. Dit langverwachte evenemint sil duorje oant 28 novimber, en biedt genôch tiid foar gamers om har favorite tiidferdriuw te genietsjen yn it kommende fekânsjeseizoen.

Wylst de folsleine list mei koartingsspultsjes allinich sil wurde iepenbiere as de ferkeap begjint, hat Steam ús in ferrassende glimp jûn fan wat te ferwachtsjen fia in spannende trailer dy't in seleksje fan spultsjes toant dy't dielnimme oan it evenemint. De opstelling is in yndrukwekkende miks fan leafste klassikers en resinte blockbusters. Aldere edelstenen lykas Terraria en Hunt: Showdown sille it fuotljocht diele neist nijere releases lykas The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, en Starfield, en belooft in ferskaat oanbod oan opsjes foar elke gamingsmaak.

Mei de resinte lansearring fan 'e heul sochte Steam Deck OLED, dy't de belangstelling fan handheld-gaming-entûsjasters hat opwekke, sjogge in protte de ferkeap nei potinsjele koartingen op spultsjes dy't kompatibel binne mei it populêre apparaat. D'r is ek ferwachting oangeande mooglike koartingen op it apparaat sels, om't gamers útsjen nei it ferbetterjen fan har gamingûnderfining mei dit state-of-the-art handheld systeem.

It opnimmen fan nijere titels, lykas Like A Dragon: The Man Who Erased His Name en Call Of Duty: Modern Warfare 3, yn 'e ferkeap bliuwt ûnwis. Foarige ferkeapen hawwe mingde resultaten sjen litten foar resinte releases, wêrby't guon folslein útsletten binne of minimale koartingen krije yn ferliking mei oare titels. De ferwachting is lykwols heech, om't gamers grif wachtsje op de oankundiging fan 'e beskikberens en mooglike koartingen fan dizze begeerde spultsjes.

As de gamingmienskip fiert de komst fan 'e Steam Black Friday-ferkeap, follet opwining de loft. Mei oantreklike oanbiedingen, koartingen en in fantastyske opstelling fan spultsjes lit dit barren gamers har bibleteken útwreidzje en nije aventoeren ferkenne sûnder de bank te brekken. Meitsje jo klear om jo favorite titels te pakken en te begjinnen op spannende digitale reizen dy't jo troch it fekânsjeseizoen en fierder sille fermeitsje!

Faak Stelde Fragen

1. Wannear begjinne de ferkeap fan Steam Black Friday?

De ferkeap fan Steam Black Friday begjint hjoed en begjint om 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Hoe lang sil de Steam Black Friday ferkeap duorje?

De ferkeap sil presys ien wike duorje, en einiget op 28 novimber tagelyk as it begon.

3. Hokker spultsjes kinne wy ​​ferwachtsje te sjen op ferkeap?

Wylst de folsleine list mei spultsjes dy't dielnimme oan 'e ferkeap pas sil wurde iepenbiere as it begjint, in trailer útbrocht troch Steam hat in glimp jûn fan guon opnommen titels lykas Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Man: Miles Morales, en Starfield.

4. Sil de Steam Deck OLED koarting wurde tidens de ferkeap?

Koartingen op 'e Steam Deck OLED sels binne net befêstige, mar in protte gamers hoopje op potinsjele priisreduksjes dy't har gamingûnderfining ferbetterje.

5. Sille nijere titels lykas Like A Dragon: The Man Who Erased His Name en Call Of Duty: Modern Warfare 3 wurde opnommen yn 'e ferkeap?

It bliuwt ûnwis as nijere titels diel útmeitsje fan 'e ferkeap, om't eardere ferkeap mingde resultaten hawwe toand foar resinte releases. Gamers wachtsje lykwols grif op alle oankundigingen oer har beskikberens en potensjele koartingen.