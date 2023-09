OSIRIS-REx Sample Capsule giet werom nei ierde laden mei asteroïde materiaal

Begjin op snein 24 septimber sil de samplekapsule fan 'e romtesonde OSIRIS-REx de sfear fan' e ierde opnij ynfiere, en bringt sawat 8.8 ounces (250 gram) rotsich materiaal mei sammele fan it oerflak fan asteroïde Bennu yn 2020. Dit stekproef is net allinich de earste asteroïde fan NASA sample mar ek de grutste ea sammele yn romte.

Sadree't it romteskip in ôfstân fan likernôch 63,000 kilometer boppe it ierdoerflak berikt, sil in berjocht fan operators op 'e grûn de frijlitting fan' e kapsule triggerje, en stjoert it draaiend nei de atmosfear fan 'e ierde. It romteskip sil dan syn koers ôfdraaie nei de asteroïde Apophis, en syn missy trochsette ûnder in nije namme: OSIRIS-APEX (OSIRIS-Apophis Explorer).

Nei in reis fan fjouwer oeren troch de romte sil de kapsule de sfear fan 'e ierde yngean mei in snelheid fan sawat 27,650 mph. De kompresje fan 'e atmosfear fan' e ierde sil genôch waarmte meitsje om de kapsule yn in superheated bal fan fjoer te omsluten. Lykwols, in waarmte skyld beskermet it stekproef, behâld fan in temperatuer fergelykber mei dy fan Bennu syn oerflak.

Om in feilige lâning te garandearjen, wurde der parachutes ynset. Earst sil in drogue-parachute de delgong fan 'e kapsule stabilisearje nei subsonyske snelheden, folge troch de ynset fan' e haadchute. De haadchute sil de kapsule de rest fan 'e wei drage, en fertraget it nei sawat 11 mph by touchdown.

Sadree't de kapsule lânt yn in oanwiisd gebiet op in militêr berik yn Utah, sil in herstelteam it benaderje. It team sil it paad fan 'e kapsule folgje mei thermyske en optyske ynstruminten, en it sa rap mooglik ophelje om foar te kommen dat it monster kontaminearret mei de omjouwing fan' e ierde.

Nei't se lokalisearre en ferpakt is, sil de kapsule fia helikopter wurde flein nei in tydlike skjinne keamer op it militêre berik. Dêr sil it in earste ferwurking en demontage ûndergean foardat it mei fleantugen wurdt ferfierd nei NASA's Johnson Space Center yn Houston. Yn it sintrum sil de stekproef wurde dokuminteare, fersoarge en ferspraat foar analyse oan wittenskippers oer de hiele wrâld.

Boarne: Nathan Marder