Hoe rap is 5G op Apple iPhones? In blik op de prestaasjessprong fan iPhone 12 nei iPhone 14

Yn ôfwachting fan Apple's iPhone 15-evenemint hat Opensignal in rapport útbrocht dat de ferhege snelheid fan 5G-ferbiningen op Apple-smartphones ûndersiket sûnt de iPhone 12 waard yntrodusearre mei 5G-stipe. Wylst it rapport suggerearret dat it opwurdearjen nei de iPhone 15 miskien net foar elkenien nedich is, markeart it de signifikante ferbettering yn 5G-prestaasjes by it wikseljen fan in iPhone 11 of 12 nei in iPhone 14.

De stúdzje docht bliken dat mei de lansearring fan 'e iPhone 14-searje yn' e hjerst fan 2022, d'r in merkbere ympuls wie yn 5G-prestaasjes, foaral foar de iPhone 14 Pro en Pro Max-modellen. It rapport fan Opensignal giet in stap fierder troch de hjoeddeistige iPhone-modellen te fergelykjen mei har foargongers, lykas ek 4G-prestaasjes fan 'e iPhone 11 en algemiene sellulêre prestaasjes fan' e iPhone 8 te analysearjen.

Yn 'e Feriene Steaten is de gemiddelde 5G-snelheid op' e iPhone 14-apparaten 47% rapper dan dy op 'e iPhone 12-opstelling. Hoewol dit ferskil kin ferskille ôfhinklik fan 'e lokaasje, hawwe de measte fan' e seis ûndersochte lannen in signifikante ferheging fan 5G-snelheid by it opwurdearjen nei de nijere iPhones.

Opensignal markeart ek dat de iPhone 14, as in resint apparaat, de lêste 5G-standerts stipet lykas T-Mobile's Ultra Capacity 5G SA. Dizze technology kombineart meardere kanalen fan 5G om ultrasnelle snelheden te leverjen fan maksimaal 3+ Gbps.

Hoewol de ferbettering yn 4G-prestaasjes net sa wichtich is by it opwurdearjen fan 'e iPhone 12 nei de iPhone 14, kinne dejingen dy't noch in iPhone 11 hawwe, útsjen nei substansjele snelheidsferbetterings mei de lêste iPhone-modellen.

Oer it algemien toant it rapport de opmerklike foarútgong yn sellulêre prestaasjes fan 'e iPhone 8 oant de iPhone 14.

Om it folsleine Opensignal-rapport te lêzen oer 5G- en 4G-prestaasjes, klikje hjir.

Of de ferheging fan snelheid genôch is om brûkers te ferlieden om te upgrade nei in iPhone 14 ynstee fan te wachtsjen op de iPhone 15, bliuwt te sjen. Diel jo gedachten oer dit yn 'e kommentaren!

boarnen:

- Opensignal-rapport oer 5G- en 4G-prestaasjes.