WoW Dragonflight Seizoen Trije: Nije Dungeons ûntbleate foar Mythic + Dungeon Pool

It kommende tredde seizoen fan World of Warcraft Dragonflight belooft spannende nije aventoeren foar spilers, benammen yn 'e Mythic + dungeon pool. Yn oerienstimming mei de tradysje fan it werombringen fan klassike dungeons út ferline útwreidingen, yntrodusearret seizoen trije in ferrassende array fan dungeons, sûnder werhellingen fan Dragonflight of eardere útwreidingen. Foar it earst yn dizze útwreiding sille nije dungeons útbrocht yn Dragonflight ek wurde opnaam yn 'e Mythic+ pool, en biedt spilers in kâns om de spannende Dawn of the Infinite te ferkennen.

Dawn of the Infinite, in nije megadungeon, is ferdield yn twa wjukken op Mythic + muoite, elk mei fjouwer bazen. Njonken dizze spannende tafoeging dogge seis oare dungeons mei oan 'e miks. Dizze omfetsje âlde skoallefavoriten lykas Waycrest Manor, Atal'dazar, Darkheart Thicket, Black Rook Hold, The Everbloom, en Throne of the Tides.

Seizoen trije toant de ynset fan Blizzard om tematyske eleminten fan 'e oanhâldende patch op te nimmen yn' e Mythic + dungeons. Dungeons lykas Darkheart Thicket en The Everbloom passe perfekt oerien mei de Druidyske aard fan Patch 10.2, wêrtroch se immersive karren meitsje. De oerlisferbiningen fan Darkheart Thicket mei de Emerald Dream en de sterke tematyske wedstriid fan Neltharion's Lair yn seizoen twa markearje Blizzard's tawijing om in boeiende gameplay-ûnderfining te behâlden.

Yn termen fan fertsjintwurdiging nimme Battle of Azeroth en Legion-útwreidingen it fuotljocht mei elk twa dungeons. It ûntbrekken fan dungeons fan 'e Mists of Pandaria-útwreiding giet lykwols troch foar it twadde seizoen op rige. Wylst Cataclysm in weromkear makket mei de tafoeging fan Throne of the Tides, moatte spilers noch Mythic + dungeons sjen fan 'e earste trije ferzjes fan it spultsje: Classic, The Burning Crusade, en Wrath of the Lich King.

Hoewol de krekte releasedatum foar Dragonflight seizoen trije noch net oankundige is, kinne spilers har komst yn it fjirde fearnsjier fan 2023 antisipearje, en bringe mei har in gasthear fan spannende nije útdagings en aventoeren.

Definysjes:

Mythic+: In útdaagjende modus yn World of Warcraft-dungeons dy't swierrichheden en beleanningen fergruttet, dynamysker en easkender moetings leveret dan de basis dungeon.

Dawn of the Infinite: In nije "megadungeon" yn World of Warcraft's Dragonflight-útwreiding, splitst yn twa wjukken mei fjouwer bazen elk op Mythic + muoite.

Tematyske eleminten: Narrative, estetyske of gameplay-eleminten dy't oerienkomme mei it oerkoepeljende tema of ferhaal fan in útwreiding of patch.

Emerald Dream: In spesjaal ryk yn 'e World of Warcraft-oerlêst, dy't de weelderige en untamed skientme fan' e natuer fertsjintwurdiget.

boarnen:

Skriuwer: Michael Kelly

Boarne artikel: World of Warcraft Dragonflight Seizoen trije Mythic+ Dungeon Pool hat gjin werhellingen, nije dungeons fan 'e útwreiding