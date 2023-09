PUBG Mobile Update 2.8: Spannende feroarings en ferbetterings wachtsje

De lêste ynstallaasje fan PUBG Mobile, ferzje 2.8, is ynsteld om wat spannende feroaringen en ferbetterings te bringen oan 'e gameplay-ûnderfining. Fan fernijde fjoerwapens oant de yntroduksje fan in nij meleewapen, dizze fernijing belooft de slachfjilden foar spilers oer de hiele wrâld te spice up.

Ien fan 'e haadfunksjes fan' e fernijing is de revyzje fan bepaalde fjoerwapens en taheaksels. De Famas ûntfangt in fris 3D-model en fernijde stats, wêrtroch it in formidabel wapen is dat eksklusyf beskikber is as Air Drop-item. Underwilens sil de AUG net langer in Air Drop-wapen wêze, wêrby't spilers nedich binne om it op 'e kaart te sykjen. Dizze feroarings biede spilers in yntrigearjende kar tusken de AUG en de M416.

Yntroduksje fan de Dagger, in nij meleewapen beskikber op alle kaarten. Troch it út te rusten ûntsluten nije animaasjes foar gripbewegingen en oanfallen, tegearre mei spesjale foardielen yn temamodi. De Dagger behannelet ferhege skea oan PvE-fijannen, ynklusyf dy tsjinkaam yn 'e Metro Royale-modus.

Fans fan 'e ACE32 sille bliid wêze om te witten dat har ûnderfining mei dit fjoerwapen is ferbettere yn' e fernijing. De horizontale recoil is fermindere, en de fjoeranimaasje is ferfine, wat resulteart yn in soepeler en stabiler sjitûnderfining.

Troch mear djipte ta te foegjen oan bestridingsstrategy, makket de Tactical Gunpowder Tool taheaksel syn debút. Bolten oanbrocht mei buskruit sille no in fertrage eksploazje by ynfloed feroarsaakje, en biede spilers de kâns om har fijannen kreatyf te eliminearjen.

Kommunikaasje is essensjeel yn PUBG Mobile, en de fernijing yntroduseart in tûke stimmarkearringsfunksje. As it ynskeakele is, kundiget it systeem de namme fan in markearre lokaasje mûnling oan, en ferbetteret teamkoördinaasje. De lokaasjeynformaasje wurdt ek stjoerd as in tekstberjocht yn it petear, en soarget foar naadleaze kommunikaasje tusken teamleden.

Wat oanpassing oanbelanget, kinne spilers no kieze om taskôgende kompanjons sichtber of ferburgen te hawwen tidens wedstriden. Dizze opsje lit spilers har ûnderfining oanpasse oan har foarkar, of it no rjochte fjochtsjen is as ynteraktive kommunikaasje.

Mei al dizze spannende feroarings bringt PUBG Mobile Update 2.8 frisse opwining en ynnovative funksjes nei de slachfjilden. Fan fernijde fjoerwapens oant de yntroduksje fan 'e Dagger en it Tactical Gunpowder Tool kinne spilers in immersive en boeiende gamingûnderfining ferwachtsje. Dat, fernije it spultsje, dûk yn 'e nije funksjes, en begjinne mei aksjefol aventoeren yn' e wrâld fan PUBG Mobile.

boarnen:

- "PUBG Mobile Update 2.8 Patch Notes: Air Dropped AUG & Famas Revamp" op Sportskeeda News