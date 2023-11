Hawked: In belofte nij aventoer wachtet

Binne jo ree om te begjinnen op in spannende reis fol mei spannende aksje en ûnfertelde skatten? Brace dysels, om't Hawked komt nei Steam Early Access op 30 novimber! Untwikkele troch MY.GAMES, dizze tredde-persoan ekstraksje-shooter belooft in immersive gameplay-ûnderfining dy't jo op 'e râne fan jo stoel sil hâlde.

Yn Hawked sille spilers de kâns hawwe om gear te wurkjen mei kollega-aventoerers as se troch in libbendich en enigmatysk eilân navigearje. Mei elke draai en beurt wachtsje spannende útdagings en kânsen. Fan it oplossen fan yngewikkelde puzels oant it meidwaan oan hertklopjende fjildslaggen tsjin formidabele fijannen, elke stap dy't jo nimme bringt jo tichter by it ûntdekken fan kostbere bút en skatten.

Nim diel oan 'e nij oankundige Renegade Rally-kampanje en begjin mei jo freonen oan dit epyske aventoer. Troch jo oan te melden foar de kampanje, hawwe jo net allinich in kâns om spannende beleanningen te fertsjinjen, mar krije jo ek de kâns om spesjale prizen te winnen dy't in libbenslange oanbod fan premium faluta omfetsje. Stel jo alle mooglikheden foar dy't op jo wachtsje as jo de grutte lânskippen fan Hawked ferkenne en genietsje fan syn boeiende gameplay-meganika.

Wylst de Steam Early Access-ferzje fan Hawked krekt om 'e hoeke is, sille konsolespilers moatte wachtsje oant Early 2024 om mei te dwaan oan' e spannende aksje. Mar wês wis, it wachtsjen sil it wurdich wêze! De ûntwikkelders binne wijd oan it leverjen fan de bêste gamingûnderfining mooglik, en soargje derfoar dat elk platfoarm in naadleaze en gepolijst release krijt.

Dus meitsje jo klear, sammelje jo freonen en meitsje jo klear foar in ûnferjitlik aventoer lykas gjin oar. Hawked is ynsteld om it sjenre opnij te definiearjen mei syn spannende gameplay, immersive wrâld en boeiende ferhaalline. Sille jo de oprop beantwurdzje en in legindaryske ûntdekkingsreizger wurde? De kar is fan dy.

Boarne: MY.GAMES

Frequently Asked Questions (FAQ)

F: Wat is Hawked?

A: Hawked is in tredde-persoan ekstraksje-shooter ûntwikkele troch MY.GAMES, en biedt in spannende gameplay-ûnderfining wêrby't spilers gearwurkje om in libbendich eilân te ferkennen, puzels op te lossen, fijannen te ferslaan en weardefolle bút en skatten te ûntdekken.

F: Wannear sil Hawked beskikber wêze op Steam Early Access?

A: Hawked sil beskikber wêze op Steam Early Access fanôf 30 novimber.

F: Wannear sil Hawked wurde frijlitten op konsoles?

A: De konsole-release fan Hawked wurdt ferwachte yn it begjin fan 2024.

F: Wat is de Renegade Rally-kampanje?

A: De Renegade Rally-kampanje is in promoasje-evenemint yn Hawked wêr't spilers kinne ynskriuwe om beleannings te ûntfangen en in kâns te hawwen om spesjale prizen te winnen, ynklusyf in libbenslange oanbod fan premium faluta.

F: Kin ik Hawked spielje mei myn freonen?

A: Ja, Hawked biedt in koöperative multiplayer-funksje wêrmei jo kinne gearwurkje mei oare spilers en tegearre op it aventoer begjinne.