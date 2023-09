De gerofte triemgrutte en gameplaylingte fan Grand Theft Auto VI is reden foar soarch

De heul ferwachte frijlitting fan Grand Theft Auto VI hat fans entûsjast wachtsjen op nijs of updates fan Rockstar Games. Wylst it spultsje noch yn ûntwikkeling is, hat it gebrek oan ynformaasje laat ta in konstante stream fan geroften en spekulaasjes ûnder fans.

Ien resint geroft dat de oandacht hat pakt is de bewearing dat GTA VI in massive triemgrutte sil hawwe fan 750GB en in gameplaylingte fan sawat 400 oeren. Dit hat soargen makke foar spilers, benammen dyjingen dy't beheind binne troch konsole-opslachromte.

De gerofte triemgrutte stelt in wichtich probleem foar sawol PC- as konsole-gamers. De PS5 hat bygelyks in 825GB SSD ynterne hurde skiif, mar nei it reservearjen fan romte foar systeembestannen, bliuwe spilers allinich 667GB oer. De gerofte triemgrutte fan GTA VI is mear dan 80GB grutter as dat oantal. Wylst de Xbox Series X in wat gruttere opslachkapasiteit fan 1TB hat, is de situaasje noch strak, foaral foar it Series S-model mei syn 512GB SSD-hurde skiif.

Om dit potinsjele opslachprobleem te oerwinnen, soene spilers moatte ynvestearje yn ekstra SSD ynterne opslach foar de PS5 as SSD-útwreidingskaarten foar de Xbox Series X | S.

Wylst dizze geroften soargen meitsje ûnder spilers, is it wichtich om se mei in sâlt sâlt te nimmen oant befêstige. It liket net wierskynlik dat Grand Theft Auto VI sa'n enoarme hoemannichte opslachromte soe fereaskje. Dochs markeart it de potinsjele útdagings dy't spilers kinne tsjinkomme mei tanimmende triemgrutte en beheinde opslachopsjes.

As fans wachtsje op de frijlitting fan Grand Theft Auto VI, is it dúdlik dat opslachkapasiteit in konsideraasje sil wêze foar in protte spilers. Oft de geroften wier binne of net, it is hope dat ûntwikkelders manieren sille fine om bestânsgrutte te optimalisearjen sûnder de kwaliteit of lingte fan gameplay te kompromittearjen.

boarnen:

- GTA 6 Nijs (Twitter)