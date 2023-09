Google is ynsteld om de Google Visitor Experience te iepenjen op har haadkantoar yn Mountain View, Kalifornje. De nije bestimming hat as doel om besikers in kâns te jaan om Google en har lokale mienskip te belibjen. De besikersûnderfining leit by it tinte-like "Gradient Canopy" kantoargebou fan it bedriuw, eartiids bekend as Charleston East.

De Google Visitor Experience sil in ferskaat oan foarsjenningen hawwe, ynklusyf in Google Store wêr't besikers kinne leare oer Pixel-hardwareprodukten en keapje. Dit sil de tredde Google Store-lokaasje wêze, nei dy yn Chelsea en Williamsburg yn New York City.

Derneist sil de besikersûnderfining in iepenbier kafee omfetsje mei de namme "Café @ Mountain View", dat in romte biedt foar besikers om te ûntspannen en te genietsjen fan ferfrissingen. "The Plaza" sil keunst, eveneminten en oare programmearring foar besikers leverje om te genietsjen.

It plak sil ek "The Huddle", in romte wijd oan hosting lokale mienskip groep eveneminten en non-profit aktiviteiten. Fierder sil in "Pop-Up Shop" lokale bedriuwen sjen litte en stypje.

Op it stuit kinne besikers fan 'e Google-kampus allinich in beheinde ûnderfining hawwe, sûnder offisjele kadowinkel beskikber. De nije Google Visitor Experience sil in folsleine ferfanging biede, mei as doel in wiidweidige en immersive ûnderfining foar besikers te leverjen.

De Google Visitor Experience is ynsteld om te iepenjen op oktober 12th, bringt in "Googley ûnderfining" foar elkenien dy't besykje.