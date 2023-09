Google pleitet Pixel 8 Lineup en Pixel Watch 2 foarôfgeand oan lansearingsevenemint

Google hat fideo's en ôfbyldings frijlitten fan har kommende Pixel 8 en Pixel 8 Pro-smartphones lykas de Pixel Watch 2. Dizze sneakpeeks komme foarút fan it hardware-lansearringsevenemint pland foar oktober 4th. De Pixel 8 Pro, dy't earder lekt, wurdt iepenbiere yn in offisjele fideo tegearre mei in nije "porselein" kleuropsje. De standert Pixel 8 wurdt toand yn in roze kleurfariant.

De fideo's en ôfbyldings litte sjen dat de Pixel 8 merkber lytser is dan de 8 Pro. Wylst de 8 Pro rûsd wurdt om de 6.7-inch-displaygrutte fan syn foargonger te behâlden, wurdt ferwachte dat de standert Pixel 8 in lytser 6.17-inch display hat, in fermindering fan it 6.3-inch skerm fan 'e Pixel 7. Dit is goed nijs foar brûkers dy't leaver kompakter telefoans.

Njonken de smartphones joech Google ek in glim fan 'e Pixel Watch 2. It apparaat liket in ferlykber ûntwerp te hawwen as syn foargonger en befettet in porsleinband dy't oerienkomt mei de estetyk fan' e Pixel 8 Pro. Hoewol spesifikaasjes oer de nije funksjes fan 'e Pixel Watch 2 net waarden iepenbiere, Google neamt dat it kin wurde keppele mei in Pixel-tillefoan om tagong te krijen ta personaliseare bystân, feiligensfunksjes en ynsjoch yn sûnens.

Fierder toant de teaser koart de Pixel Buds, wat oanjout dat dizze draadloze earbuds ek sille wurde toand by it kommende evenemint.

Emma Roth, nijsskriuwster foar The Verge

