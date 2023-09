Cyberkriminelen brûke Google Looker Studio foar phishing-oanfallen fan krypto-faluta

Cyberkriminelen hawwe in nije manier fûn om holders fan cryptocurrency op te swenden, mei help fan de fertroude tsjinst fan Google Looker Studio, neffens ûndersikers fan Check Point. Looker Studio, in online ark foar gegevenskonverzje, wurdt no brûkt troch hackers om falske phishing-websides foar krypto-faluta te meitsjen. Troch de URL's fan dizze websiden yn phishing-e-mails yn te setten, kinne cyberkriminelen e-postfeiligenskontrôles omgean, om't Looker Studio in legitime reputaasje hat.

De phishing-e-mails, makke om te ferskinen as komme se fan Google en mei it briefpapier fan 'e techgigant, ynformearje ûntfangers dat se in signifikant bedrach fan Bitcoin hawwe wûn, en stimulearje se om de levere keppeling te folgjen. Klikje op de keppeling liedt slachtoffers nei in phishing-side dy't cryptocurrency-winsten belooft. De oplichters ferheegje lykwols it bedrach dat op 'e side werjûn wurdt om in gefoel fan urginsje te meitsjen en it makliker te meitsjen foar brûkers om de fraude te erkennen.

Op 'e phishing-side wurde besikers frege om har ynloggegevens fan' e krypto-wallet yn te fieren om har winsten te claimen. Alle Google-referinsjes ynfierd op dizze side wurde lykwols stellen troch de cyberkriminelen, dy't se dan kinne brûke om oare akkounts te brekken en mooglik tagong te krijen ta fûnsen fan cryptocurrency-útwikselingen.

Check Point warskôge Google op 22 augustus 2023 foar dit misbrûk, mar it bliuwt ûndúdlik oft de techgigant maatregels hat nommen om dizze kampanje te blokkearjen en ferlykbere bedrigingen yn 'e takomst te foarkommen. Google advisearret brûkers om kweade ynhâld en phishing-siden op Looker Studio te melden fia har rapportaazjeark.

It is krúsjaal foar brûkers om wach te wêzen by it ûntfangen fan ûnferwachte e-mails dy't beweare dat se beleannings as prizen oanbiede. It is altyd oan te rieden om de ynformaasje ûnôfhinklik te ferifiearjen en nea op fertochte keppelings te klikken. Troch op 'e hichte te bliuwen oer de lêste bedrigingen foar cyberfeiligens en it oefenjen fan goede online hygiëne, kinne brûkers harsels beskermje tsjin it slachtoffer wurde fan dizze soarten oplichting.

boarnen:

- Kontrolearje punt

- BleepingComputer