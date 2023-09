Google Keep foar Android krijt tekstopmaakfunksje

Google Keep foar Android lanseart einlings in nije funksje wêrmei brûkers tekst opmaak kinne. Dizze tige frege funksje jout brûkers de mooglikheid om har tekst oan te passen en de klam ta te foegjen troch fetstilen, ûnderstreekjen, kursivearjen en koptekststilen. De fernijing is op it stuit allinich beskikber foar nije notysjes en net âldere, en it is beheind ta de Android-app, mei opmaak dy't net op it web ferskynt.

Om tagong te krijen ta de tekstopmaakfunksje, sille brûkers in nij ûnderstreke "A" ikoan sjen yn 'e notysje-arkbalke. Dit sil in menu iepenje mei opsjes foar Heading 1 (H1), Heading 2 (H2), Fet, Kursyf, Underlined, en Streekthrough. It opmaakgedrach is fergelykber mei oare tekstbewurkers.

Wylst de funksje op it stuit útrolt en miskien net foar alle brûkers beskikber is, hat Google oankundige dat it yn 'e "kommende wiken" nei besteande notysjes sil komme. De funksje is beskikber foar alle Google Workspace-klanten en brûkers mei persoanlike Google-akkounts.

It is wichtich om te notearjen dat opmaak bewarre wurdt by it kopiearjen fan tekst fan oare boarnen yn Google Keep. Brûkers kinne lykwols maklik opmaak fuortsmite troch de opsje "Opmaak wiskje" yn 'e arkbalke te brûken.

Oer it algemien foeget dizze fernijing oan Google Keep in nij nivo fan oanpassing en fleksibiliteit ta oan de app foar notysjes. Brûkers hawwe no mear kontrôle oer hoe't har tekst derút sjocht, wat it makliker makket om wichtige ynformaasje te markearjen of organisearre notysjes te meitsjen.

