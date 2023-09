Google stiet foar antytrustproef oer dominânsje fan sykmasjines

Google sil útdage wurde yn in landmark Amerikaanske anty-trustproef as federale tafersjochhâlders besykje har ynternet-ryk te ûntmanteljen. Yn 'e kommende 10 wiken sille federale advokaten en steatsadvokaten generaal bewiis presintearje om te bewizen dat Google de merk yn har foardiel hat, ynbreuk op' e Sherman Act troch har sykmasjine de standert kar te meitsjen op ferskate plakken en apparaten. De proef sil bepale oft Google de wet bruts en, as dat sa is, hokker stappen moatte wurde nommen om de techgigant te beheinen.

De rjochtsaak waard yntsjinne troch it Ministearje fan Justysje hast trije jier lyn, en beskuldige Google fan it brûken fan syn dominânsje fan ynternetsykjen om in ûnearlik foardiel te krijen tsjin konkurrinten. De regearing beweart dat Google jierliks ​​miljarden dollars betellet om de standert sykmasjine te wêzen op apparaten lykas de iPhone en webbrowsers lykas Safari en Firefox. Derneist beweare regulators dat Google de merk yllegaal manipulearre hat troch te easkjen dat syn sykmasine bondele wurdt mei har Android-software foar smartphones.

Google beweart dat it in wichtige konkurrinsje hat en neamt sykmasines lykas Microsoft's Bing en websiden lykas Amazon en Yelp as foarbylden. It bedriuw skriuwt syn súkses ta oan trochgeande ferbetteringen oan har sykmasine en beklammet dat minsken kieze om Google te brûken fanwegen syn betrouberens en prestaasjes.

De útkomst fan 'e proef kin wichtige gefolgen hawwe foar Google. Mooglike gefolgen omfetsje it einigjen fan 'e praktyk fan it beteljen fan bedriuwen om Google de standert sykmasine te meitsjen, of Google ferliest fokus as it ferwikkele wurdt yn juridyske fjildslaggen. In soartgelikense anty-trustsaak tsjin Microsoft yn 1998 resultearre yn dat it bedriuw stride om oan te passen oan opkommende technologyen, wêrtroch Google ta promininsje koe opstean.

Njonken de hjoeddeistige proef stiet Google ek foar in antytrustsaak yn ferbân mei har reklametechnology. De regearing beweart dat Google wichtige digitale advertinsjetechnologyen monopolisearret en hat suggerearre dat Google miskien in part fan har adtech-bedriuw moat ferkeapje om soargen oer anty-konkurrearjende praktiken oan te pakken.

Boarnen: Ministearje fan Justysje, tafersjochhâlders fan 'e Jeropeeske Uny.