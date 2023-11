Google Fi Wireless biedt $ 75 koarting op Pixel Watch 2 LTE foar besteande abonnees

Google Fi Wireless leveret in spesjale Black Friday-deal foar besteande MVNO-abonnees, en biedt in koarting fan $ 75 op de Pixel Watch 2 LTE. Om gebrûk te meitsjen fan de koarting, moatte brûkers de promoasjekoade BLACKFRIDAY brûke by it ôfrekkenjen, wêrtroch de priis nei $ 324.99 komt. Google hat lykwols de doer fan dizze deal net opjûn, dus it is oan te rieden foar ynteressearre klanten om har oankeap gau te meitsjen.

Underwilens ferkeapje de US Google Store en oare retailers de orizjinele Pixel Watch (Wi-Fi) foar $ 199.99, wylst it LTE-model wurdt priis op $ 249.99 nei it ûntfangen fan in $ 80 koarting. It bliuwt te sjen oft Google de foarige wearable sil trochgean te ferkeapjen as de mear betelbere opsje yn 'e opstelling.

Njonken de koarting op 'e Pixel Watch 2 LTE biedt Google Fi Wireless ek in koarting fan $ 10 oan op ferskate Pixel Watch-bands lykas de Active, Stretch, Leather en Two-Tone Leather bands, lykas ek $ 10 fan 'e oplaadkabel , beskikber by de Google Store.

Fierder hat Google Fi ferskate oare Black Friday-deals yntrodusearre foar har klanten. Dizze omfetsje: $ 699 werom op Pixel 8 nei 24 moanlikse rekkenkredyten by oanmelding foar it Unlimited Plus-plan oant it ein fan it jier, $ 200 koarting op alle Pixel 8-oankeapen direkt mei de promo-koade EXTRA200, in besparring fan $ 300 op Pixel 8 foar besteande klanten, en oant $ 550 werom nei 24 moannen op de lêste Samsung Galaxy S23 apparaten. Derneist kinne klanten profitearje fan in $ 600 werom op 'e Motorola razr + nei 24 moanlikse rekkenkredyten.

As jo ​​​​beskôgje om de Pixel Watch 2 LTE of oare Google Fi Black Friday-deals te keapjen, soargje derfoar dat jo profitearje fan dizze oanbiedingen yn beheinde tiid en genietsje fan eksklusive koartingen op jo favorite apparaten.

FAQ

1. Kin ik de $ 75 koarting op 'e Pixel Watch 2 LTE brûke as ik gjin besteande Google Fi Wireless-abonnee bin?

Nee, de koarting fan $ 75 op de Pixel Watch 2 LTE wurdt spesifyk oanbean oan besteande MVNO-abonnees fan Google Fi Wireless. As jo ​​​​gjin aktuele abonnee binne, kinne jo miskien net yn oanmerking komme foar dizze bepaalde deal.

2. Hoe lang is de Black Friday-deal foar de Pixel Watch 2 LTE jildich?

Google hat gjin spesifike ynformaasje levere oangeande de doer fan 'e Black Friday-deal foar de Pixel Watch 2 LTE. It is oan te rieden om jo oankeap sa gau mooglik te meitsjen om te soargjen dat jo de koarting net misse.

3. Binne d'r oare koartingen beskikber op Google Fi foar Black Friday?

Ja, neist de Pixel Watch 2 LTE-deal biedt Google Fi Wireless koartingen oan op ferskate apparaten, ynklusyf de Pixel 8- en Samsung Galaxy S23-apparaten. D'r binne ek koartingen op Pixel Watch-bands en de oplaadkabel.

4. Kin ik kombinearje meardere Black Friday deals op Google Fi Wireless?

Wylst spesifike kombinaasjes kinne fariearje, moatte jo kinne profitearje fan meardere Black Friday-deals op Google Fi Wireless. As jo ​​​​bygelyks in besteande abonnee binne, kinne jo profitearje fan de koarting op 'e Pixel Watch 2 LTE, lykas ek de koartingen op oare apparaten lykas de Pixel 8.

5. Wêr kin ik mear ynformaasje fine oer Google Fi Wireless en har Black Friday-deals?

Jo kinne de Google Fi Wireless-webside besykje of har offisjele sosjale mediakanalen folgje om mear ynformaasje te finen oer har Black Friday-deals. Derneist kinne websides en foarums foar technologynijs ek mear details leverje oer dizze oanbiedingen.