Google's ambisjeuze plan om de gamingsektor yn te gean

As it giet om ynbrekken yn 'e gaming-yndustry, hie Google grutte dreamen. Yn syn stribjen om in foet te krijen yn gaming, ûndersocht de techgigant ferskate strategyen, ynklusyf gearwurkjen mei Tencent om in wichtich belang te krijen yn 'e ferneamde spultsje-ûntwikkelder, Epic Games.

Under lieding fan har spielstreamingplatfoarm, Stadia, wie Google fan doel de merk te fersteuren en har oanwêzigens te fersterkjen mei in ynvestearring yn ynhâldynfrastruktuer. Yn earste ynstânsje beskôge it bedriuw hege-profyl deals foar Stadia, mar draaide úteinlik nei it oprjochtsjen fan har eigen labels fan earste partij en gearwurkjen mei útjouwers fan tredden.

Yn in resinte rjochtsaak tusken Epic Games en Google, waard iepenbiere dat Phil Harrison, de eardere lead fan Stadia, in yntrigearjend idee foarstelde. Harrison suggerearre dat Google gearwurkje mei Tencent en kollektyf alle oandielen fan Epic Games keapje. Sa'n ferhuzing soe Google in grut foardiel hawwe jûn mei mei-eigendom fan Fortnite, in spultsje dat yn 5.5 in ferrassende $2018 miljard oan ynkomsten generearre, en syn posysje as ien fan 'e grutste spultsjes op dat stuit cementeare.

By it ûntbrekken fan in suksesfolle deal mei Tencent, ûndersocht Google ek de mooglikheid om in 20% belang te krijen yn Epic Games foar in skriklike $ 2 miljard. De rjochtbankdokuminten lieten e-postkonversaasjes sjen ûnder Google-bestjoerders, en smieten ljocht op 'e foarriedige ideeën en plannen foar it gamingplatfoarm.

De potinsjele oankeap of ynvestearring yn Epic Games waard sjoen as in strategyske beweging om it berik fan Google oer syn ferskate tsjinsten te maksimalisearjen. Phil Harrison markearre hoe't Fortnite groei koe driuwe foar Google's YouTube-platfoarm troch ferhege spieltiid. Derneist kin de ynvestearring Google helpe om miljoenen spilers fan Amazon Web Services nei har Google Cloud Platform te ferskowen en in sterke foet te fêstigjen yn 'e gaming-yndustry.

Wylst Google's plannen om de gaming-yndustry yn te gean fia Epic Games net ta frucht kamen, toande it de bepaling fan it bedriuw om in mark te meitsjen yn in heul konkurrearjende merk. Fanôf no hâldt Tencent in 40% belang yn Epic Games, wylst Sony Corp. in 5% belang hat, mei Epic Games wurdearre op mear dan $31 miljard.

FAQ

1. Wat is Stadia?

Stadia is in wolk-gamingplatfoarm ûntwikkele troch Google. It lit brûkers fideospultsjes streame op ferskate apparaten sûnder de needsaak foar tawijde gaming-hardware.

2. Wat is Epic Games?

Epic Games is in ferneamde ûntwikkelder en útjouwer fan fideospultsjes, fral bekend om it meitsjen fan populêre spultsjes lykas Fortnite, Gears of War, en Unreal Tournament.

3. Wa is Tencent?

Tencent is in Sineesk multynasjonaal konglomeraat dat spesjalisearre is yn ferskate ynternet-relatearre tsjinsten en produkten. It is ien fan 'e grutste bedriuwen foar fideospultsjes yn' e wrâld en wurdt erkend as in wichtige spiler yn 'e yndustry.

Boarne: The Verge