Goldman Sachs: Ekonomyske ûnwissichheid koe weegje op Amerikaanske oandielen yn 2023

Goldman Sachs warskôget dat de ûnwissichheid yn 'e ekonomyske perspektyf kin trochgean te setten druk op Amerikaanske oandielen yn 2023. De ynvestearringsbank advisearret ynvestearders om te rjochtsjen op oandielen dy't jild werombringe oan oandielhâlders. Goldman's haad fan 'e Amerikaanske oandielstrategy, David Kostin, ferklearret dat de stream fan ekonomyske groei en ynflaasjegegevens yn' e kommende moannen volatiliteit yn 'e oandielmerk kinne meitsje.

It bedriuw foarseit in fertraging yn BBP-groei, oandreaun troch faktoaren lykas it werheljen fan betellingen foar studintelieningen en de ynfloed fan hegere hypoteekraten op 'e wenningmerk. Goldman prognostearret in delgong yn echte BBP-groei nei 1.3% yn it fjirde fearnsjier fan 3.1% yn it tredde fearnsjier. Yn termen fan ynflaasje suggerearret de bank dat nei ferskate moannen fan ferljochting ynflaasje opnij koe fersnelle. Core CPI, dy't iten en enerzjyprizen útslút, wurdt ferwachte te ferheegjen nei 0.4% yn jannewaris 2024 fan 0.2% yn july.

De foarsichtigens fan Goldman komt út 'e potinsjele delgong yn it fertrouwen fan ynvestearders yn in senario foar sêfte lâning, dat kin weagje op risikosentimint en oandielprizen. As antwurd op dizze ûnwissichheden, advisearret de ynvestearringsbank te fokusjen op oandielen fan bedriuwen dy't dividend- en weromkeapprogramma's hawwe ynstee fan dy ynvestearje yn kapitaalútjeften en ûndersyk en ûntwikkeling.

Goldman wiist derop dat it bedriuw syn totale cash werom basket, dy't omfiemet 50 oandielen mei de heechste 12-moanne trailing opbringst út buybacks en dividenden, hat útbetelle útjeften en ûndersyk en ûntwikkeling basket mei 4 persintaazje punten sûnt it begjin fan 2022. Notabele oandielen yn 'e totale cash werom basket befetsje Tapestry, MGM Resorts, en Lowe's.

Nettsjinsteande de ferwachte fluktuaasjes yn ekonomyske gegevens, is Goldman fan betinken dat de kâns op in resesje yn 'e FS tige leech is. It bedriuw hat syn resesje-kânsen fermindere nei mar 15%, mei oantsjutting fan de mooglikheid dat de Federal Reserve dizze moanne gjin rintetariven sil ferheegje en dat miskien hielendal net sil dwaan.

Goldman's doel foar de S&P 500-yndeks oan 'e ein fan it jier is 4,500, krekt 1% boppe it sluten fan freed. Dizze projeksje is heger dan de gemiddelde prognose fan 4,372 ûnder de top 15 Wall Street strategen.

Boarne: CNBC

Definysjes:

Aandelen: Ek bekend as oandielen, oandielen fertsjintwurdigje eigendomsoandielen yn in bedriuw.

BBP-groei: Groei fan bruto binnenlânsk produkt (BBP) ferwiist nei de tanimming fan 'e totale wearde fan guod en tsjinsten produsearre yn in lân oer in spesifike perioade.

Ynflaasje: Ynflaasje ferwiist nei de ferheging fan it algemiene nivo fan prizen foar guod en tsjinsten yn in ekonomy oer in spesifike perioade, wat resulteart yn in fermindering fan 'e keapkrêft fan jild.

ICC: De Consumer Price Index (CPI) mjit de gemiddelde feroaring yn prizen betelle troch konsuminten foar in koer fan guod en tsjinsten.

Dividend : In dividend is in ferdieling fan winst fertsjinne troch in bedriuw oan har oandielhâlders.

Weromkeapje: In weromkeap, of weromkeap fan oandielen, is as in bedriuw har eigen oandielen keapet fan 'e iepen merk, wêrtroch it oantal útsûnderlike oandielen ferminderet.

Kapitaalútjeften: Kapitaalútjeften, faaks oantsjutten as Capex, binne de fûnsen bestege troch in bedriuw om fysike aktiva te krijen of te ferbetterjen lykas eigendom, plant en apparatuer.

Ûndersyk en ûntwikkeling: Undersyk en ûntwikkeling (R&D) ferwiist nei de aktiviteiten ûndernommen troch in bedriuw om nije produkten, technologyen of prosessen te ynnovearjen, te ferbetterjen en te ûntwikkeljen.

