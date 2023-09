Wês up-to-date oer it lêste technijs mei Tech Guide Podcast Episode 567

Yn 'e lêste ôflevering fan' e Tech Guide-podcast, hosted troch redakteur Stephen Fenech, kinne harkers ferwachtsje dat se bywurke wurde en opliede oer it lêste nijs en beoardielingen fan konsuminttech. Hjir binne de wichtichste hichtepunten fan 'e show fan dizze wike:

1. GoPro lanseart Hero12 Black Action Camera: GoPro hat de frijlitting oankundige fan har nijste aksjekamera, de Hero12 Black. Mei ferbettere funksjes en mooglikheden sil dizze kamera grif yndruk meitsje op aventoer-entûsjasters en ynhâldmakkers.

2. Ecovacs Enters Backyard Robotics: Ecovacs, bekend om har robot stofzuigers, hat syn produktline útwreide om in robotmaaier op te nimmen. Dizze nije oanfolling hat as doel it ûnderhâld fan gazon te ferienfâldigjen en in effisjinte en autonome oplossing te leverjen.

3. Dyson yntrodusearret gruttere luchtreiniger: Dyson hat syn grutste luchtreiniger noch frijlitten, ûntworpen foar gruttere romten. Dit apparaat toant Dyson's avansearre loftfiltraasjetechnology, en leveret skjinnere en sûnere binnenomjouwings.

Tech Guide Reviews:

- Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet: Stephen Fenech leveret in wiidweidige resinsje fan 'e Samsung Galaxy Tab S9 Ultra Tablet, en markeart syn funksjes en prestaasjes.

- Sonos ûntbleatet Move 2-sprekker: Sonos hat syn nije Move 2-sprekker yntrodusearre, en biedt ferbettere audiokwaliteit en portabiliteit. Dizze draadloze sprekker is perfekt foar harkjen ûnderweis.

- Bang & Olufsen wurket gear mei Ferrari: Bang & Olufsen hat gearwurke mei Ferrari om in opmerklike audiokolleksje te meitsjen, en kombinearret lúks ûntwerp mei superieure lûdskwaliteit.

Tech Guide Helpdesk:

Yn it segment Tech Guide Help Desk is it ûnderwerp fan diskusje sintraal om 'e opknapte iPhone-merk. Stephen Fenech ûndersiket de foardielen fan hannel yn jo âlde iPhone om de kosten fan in nij apparaat te kompensearjen, lykas de besparring dy't kin wurde berikt troch it keapjen fan in opknapt iPhone.

Harkers kinne de Tech Guide-podcast fine op ferskate platfoarms, ynklusyf Apple Podcasts. Stephen Fenech, de redakteur fan Tech Guide, wurdt goed beskôge as ien fan 'e top tech-sjoernalisten fan Austraalje, dy't geregeld syn ynsjoch dielt op radio en tv.

