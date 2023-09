GE Aerospace ûntwikkelt Worm-lykas robot foar Jet Engine ynspeksjes en reparaasjes

GE Aerospace hat har lêste ynnovaasje yn robotikatechnology ûntbleate mei de ûntwikkeling fan 'e Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm). Dizze wjirmachtige robot hat it potensjeel om de manier te revolúsjonearjen yn 'e manier wêrop jetmotoren wurde ynspekteare en reparearre, minimalisearje downtime en biedt minder invasive oplossingen.

De Sensiworm is spesifyk ûntworpen om te fungearjen as in ekstra set eagen en earen foar tsjinstoperators as se ynspeksjes útfiere binnen de yngewikkelde ynterne fan fleanmasines. Fergelykber mei de foarútgong yn sêfte robotika brûkt yn minimaal invasive sjirurgy foar pasjinten, dizze technology stelt technici yn steat om jetmotoren effisjint te ûndersiikjen en te reparearjen wylst se noch op 'e wjuk binne, sûnder de needsaak foar demontage.

Lykas in inchworm, kin de Sensiworm oer ferskate motordielen krûpe, ynklusyf rotearjende wynturbineblêden. Útrist mei suction-cup fuotten, it kin navigearje troch obstakels en berikke plakken dy't oars soe wêze ûnberikber fanwege swiertekrêft. De robot is yn steat om de dikte fan thermyske barriêrecoatings te detektearjen en te mjitten, en ek gaslekken te detektearjen, en biedt operators realtime gegevens en live fideofeeds út elke hoeke fan 'e motor.

GE Aerospace ûntwikkele de Sensiworm yn gearwurking mei SEMI Flex Tech, in troch it Amerikaanske leger finansierde publike-private koalysje dy't him rjochtet op it fuortsterkjen fan fleksibele elektroanika. It bedriuw hat lykwols gjin details levere oer it stadium fan ûntwikkeling of wannear't de robot sil wurde ynset foar praktysk gebrûk.

Dizze baanbrekkende technology hat it potensjeel om downtime yn fleantúchûnderhâld signifikant te ferminderjen en de algemiene effisjinsje fan ynspeksjes en reparaasjes te ferbetterjen. Mei de Sensiworm sille operators praktysk ûnbeheinde tagong hawwe om motoren te ynspektearjen, en soargje foar optimale prestaasjes en feiligens sûnder de needsaak foar wiidweidige demontage.

