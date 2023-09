De Galaxy S23 FE kin de Lilac Purple fan 'e S9 werombringe

De kommende Galaxy S23 FE ûntbleatet stadichoan mear details troch lekken en geroften. De lêste ynformaasje suggerearret dat Samsung in seldsume skaad fan pears kin opnij ynfiere foar it folgjende Fan Edition-apparaat.

Neffens produktkoades brûkt troch Samsung foar har Galaxy-tillefoans, sille op syn minst fjouwer kleuropsjes beskikber wêze foar de Galaxy S23 FE. Ynteressant liket ien fan dizze kleuren te lienen fan 'e âlde Galaxy S9.

De Galaxy S23 FE wurdt ferwachte te kommen yn grafyt, wyt, kalk en pears. De kleurkoade foar de pearse Galaxy S23 FE komt oerien mei de Lilac Purple brûkt foar de Galaxy S9, dy't waard útbrocht yn 2018.

Hoewol it net is befêstige, is d'r in mooglikheid dat de Galaxy S23 FE deselde skaad fan pears sil hawwe as syn foargonger. Dizze bepaalde kleur is minder libbendich yn ferliking mei resinte fioele of pearse skaden en hat in swakke readeftige ûndertoan. It koe wurde beskreaun as it hawwen fan in subtile touch fan burgundy.

Om in definitive blik te krijen op 'e pearse Galaxy S23 FE, sille wy moatte wachtsje oant Samsung it apparaat oankundiget as foar de earste offisjele renderings om te lekken. Lykwols, sjoen de beskikbere ynformaasje, is it heul wierskynlik dat it apparaat de finish sil oannimme fan 'e Galaxy S9.

Wat de offisjele oankundigingsdatum oangiet, suggerearje geroften dat Samsung de Galaxy S23 FE foar it ein fan it jier sil ûntbleate.

boarnen:

- GalaxyClub (fia Android Authority)