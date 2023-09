De KJM K3-projektor: in heldere en alsidige oplossing foar entertainment

De K3 Full HD-projektor fan 'e Sineeske KJM brekt de skimmel troch brûkers de kâns te jaan foar films oerdei. Oars as typyske LED-projektors dy't in fertsjustere keamer fereaskje, hat de K3 in yndrukwekkende 1,500 ANSI-lumens, en leveret genôch helderheid om te genietsjen fan films, sels mei wat omjouwingsljocht oanwêzich.

Útrist mei in heechweardich JBL-lûdsysteem, biedt de KJM K3 in symfony fan rike, presys ôfstimme audio. Derneist is de projektor sertifisearre troch Netflix, en soarget foar naadleaze tagong ta in grutte bibleteek fan films en tv-sjo's.

Oandreaun troch MediaTek-ferwurkingstechnology en rint op in Linux-bestjoeringssysteem, biedt de K3 in brûkerfreonlike ûnderfining. Hoewol it gjin tagong jout ta de Play Store foar fermaakapps, is it kompatibel mei populêre streamingplatfoarms lykas Netflix en Prime Video.

As brûkers ekstra streamopsjes winskje, kinne se maklik in streamingstick ferbine fan merken lykas Roku of Amazon oan ien fan 'e beskikbere HDMI-poarten. As alternatyf kin ynhâld draadloos wurde cast fan in ferskaat oan apparaten, ynklusyf mobile apparaten, PC's en Macs.

Mei autofocus en keystone-korreksje soarget de KJM K3 foar maklike opset. Fierder beskermet har IPX5-seal tsjin stof, wêrtroch it ideaal is foar soargenfrije filmjûnen.

Indiegogo-backers kinne de KJM K3 befeiligje foar sa leech as $ 279, mei ferstjoering nei skatting om yn novimber te begjinnen. Besjoch de fideo hjirûnder foar in tichterby de funksjes fan 'e K3.

Boarne: KJM