Fujifilm hat syn lêste mediumformaat spegelleaze flaggeskipkamera, de GFX100 II, iepenbiere tidens syn X Summit livestream. De GFX100 II komt mei ferskate nije funksjes, ynklusyf in nije sensor, autofocus foar ûnderwerpdetectie, en 4K-fideo yn folsleine breedte. Wat it meast yndrukwekkend is, is dat nettsjinsteande de tafoeging fan dizze funksjes, de kamera wurdt priis op $ 7,499, wat sawat $ 2,500 minder is dan syn foargonger, de GFX100.

De GFX100 II hat in kompakter lichem yn ferliking mei de GFX100, en de fertikale grip is no in opsjonele tafoeging. De kamera makket lykwols syn lytsere grutte goed mei ferbettere spesifikaasjes. It behâldt deselde 102-megapixel resolúsje en hat in 43.8 x 32.9mm sensor, dy't 1.7x mear oerflak biedt dan in 35mm full-frame sensor. Derneist hat de nije kamera in útwreide ISO-berik fan 80 oant 12,800 en sjit 4K-fideo mei folsleine breedte op 60 frames per sekonde.

Yn termen fan snelheid brûkt de GFX100 II de fyfde-generaasje X-prosessor fan Fujifilm's X-H2S en X-H2 kamera's. Dit soarget foar autofocus foar ûnderwerpdeteksje en de mooglikheid om 4: 2: 2 10-bit Apple ProRes op te nimmen op syn dûbele SDXC- as CFexpress Type-B-ûnthâldkaarten. De kamera yntrodusearret ek nije fideofunksjes, ynklusyf ûnderwerp folgjen yn fideomodus en de mooglikheid om 8K / 30p-opname te berikken.

Fotografen sille de nije 100 miljoen-dot elektroanyske viewfinder fan de GFX9.44 II wurdearje, snelle opnamesnelheid fan maksimaal 8fps, en it opnimmen fan in nije filmsimulaasje neamd Reala Ace. It ferstelbere efterste LCD-skerm kin fluch omheech, omleech of nei de kant tilt, fergelykber mei de Fujifilm X-T5. It hat lykwols net de mooglikheid om foarút te wizen foar selsopname.

Oer it algemien is de GFX100 II fan doel om middelformaat fotografy tagonkliker te meitsjen mei syn legere priispunt en mear draachbere ûntwerp. Hoewol it noch altyd in djoer systeem is, biedt it in fraksje fan 'e kosten yn fergeliking mei de hege-ein kamera's fan mediumformaat fan it ferline. De GFX100 II biedt in alsidige oplossing foar fotografen dy't sykje nei mediumformaat fotografy.

