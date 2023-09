Yntroduksje fan de Duvo 24-300mm Lens foar Cinematic Coverage

De nije Duvo 24-300mm lens biedt dual format stipe foar sawol Super 35mm en full-frame sensoren. Mei in 1.5x ekspander ynskeakele, is dizze lens ûntworpen om ûndjippe fjilddjipte en bokeh te bringen, en biedt in filmyske uterlik sels by it brûken fan ENG-type kamera's foar sport en live eveneminten.

Oars as bioskooplenzen optimalisearre foar skriptproduksjes, biedt de Duvo 24-300mm-lens in gruttere zoomfergruttingsferhâlding, wêrtroch it ideaal is foar it fêstlizzen fan dynamyske foto's tidens sporteveneminten, konserten, dokumintêres en kinematografy foar wylde dieren. De kompakte grutte, lichtgewicht bou en portabiliteit drage by oan hege mobiliteit, wêrtroch kinematografen prachtige bylden kinne fange yn ferskate ynstellingen.

Yn maart fan dit jier yntrodusearre Fujifilm de FUJINON HZK25-1000mm (Duvo 25-1000), ek wol bekend as de "Duvo Box". Dizze útstjoerzoomlens fan doazetype, optimalisearre foar de PL-mount Super 35, wreide de mooglikheden fan 'e lensopstelling fan Duvo Series fierder út.

Wichtige funksjes fan 'e Duvo 24-300mm-lens omfetsje har kompatibiliteit mei de Super 35mm-sensor en de mooglikheid om in sensor te stypjen dy't lykweardich is oan folslein frame troch de ynboude expander yn te skeakeljen. Wannear't monteard op in kamera útrist mei in folslein-frame sensor, de lens leveret optimale optyske prestaasjes wylst behâlden deselde hoeke fan sicht as wannear brûkt op in Super 35mm sensor kamera.

Fujifilm is fan plan de Duvo 24-300mm-lens yn 'e maitiid fan 2024 op' e Amerikaanske merk frij te litten, en kin cinematografen in alsidich ark foar it fêstlizzen fan útsûnderlike filmyske dekking leverje.

(Boarne: Erik Naso, Emmy priiswinnende DP en filmmakker)

Definysjes:

- Super 35mm: In filmformaat foar filmkamera's dat ienige perffilm brûkt mei in framegrutte fan 24x14mm. It wurdt faak brûkt yn high-end digitale kinematografy.

- ENG-type kamera's: Elektroanyske nijs sammelje kamera's, typysk brûkt troch omroppen en sjoernalisten foar it fêstlizzen fan nijs en eveneminten ûnderweis.

- Bokeh: In fisueel noflike out-of-fokus gebiet yn in ôfbylding, typysk berikt troch it brûken fan in ûndjippe djipte fan fjild.

boarnen:

