Frontegg ûntbleatet Next-Generation Customer Identity Platform op AWS Marketplace

Frontegg, in liedend platfoarm foar klantidentiteit, hat de beskikberens fan har ynnovative oplossing oankundige op AWS Marketplace. Dit gearwurkingsferbân lit Frontegg-klanten en nije prospects maklik tagong krije ta en gebrûk meitsje fan de nijste mooglikheden fan it platfoarm fia it streamlined oanbestegingsproses fan AWS Marketplace en op gebrûk basearre priisopsjes.

"Us platfoarm revolúsjonearret de ûnderfining fan brûkersbehear, it bemachtigjen fan organisaasjes en ein-brûkers," sei Sagi Rodin, mei-oprjochter en CEO fan Frontegg. "Troch Frontegg nei de liedende wolkemerk fan 'e sektor te bringen, sette wy in nije yndustrystandert yn yn identiteit en brûkersbehear. SaaS-bedriuwen kinne ynnovaasje fersnelle en har applikaasjes rap skaalje mei ús avansearre funksjes. Mei de resinte ferbetterings en ús oanwêzigens op AWS Marketplace, binne wy ​​klear foar trochgeande groei.

Frontegg yntrodusearre koartlyn Frontegg Forward, in suite fan nije funksjes ûntworpen om brûkers- en identiteitsbehear te ferbetterjen, mei in fokus op snelheid en fleksibiliteit. Dit omfettet de funksje Hierarchies, wêrtroch brûkers yngewikkelde organisatoaryske struktueren kinne meitsje, en de Security Suite, dy't real-time feiligens tafersjoch biedt, empowerment fan ein-brûkers, en automatisearre bedrigingsdeteksje. Derneist biedt de funksje Entitlements organisaasjes maatwurk en kontekstbewuste kontrôles foar brûkerstagong basearre op rollen en tagongsrjochten. As lêste biedt de funksje Signals robúste analytiken om proaktive kânsen foar upsell, risikobeheining en ynsjoch yn geografyske útwreiding te riden.

As in toprangearre CIAM-platfoarm (Customer Identity and Access Management) erkend troch G2 Crowd, biedt Frontegg in wiidweidige suite fan funksjes foar identiteitsbehear. Fan naadleaze onboardingstreamen en avansearre brûkersrjochten oant robúste autorisaasje, rolbehear, maatregels foar akkountfeiligens, en stipe foar meardere hierders, stelt Frontegg SaaS-bedriuwen út mei de nedige ark om feiligens en brûkersûnderfining te ferbetterjen.

Om mear te learen oer Frontegg's ynnovative klantidentiteitsplatfoarm en tagong te krijen ta in fergese proef, besykje har AWS Marketplace-side.

Boarne: GlobeNewswire.com

FAQ

Wat is Frontegg?

Frontegg is in platfoarm foar klantidentiteit dat SaaS-bedriuwen machtet om feiligens en brûkersûnderfining te ferbetterjen fia wiidweidige funksjes foar identiteitsbehear.

Wat is AWS Marketplace?

AWS Marketplace is in online katalogus wêr't klanten fan Amazon Web Services (AWS) software, tsjinsten en oplossingen fan tredden kinne fine, keapje, ynsette en beheare om har bedriuwen te stypjen.

Wat binne de wichtichste funksjes fan Frontegg Forward?

Frontegg Forward yntroduseart ferskate nije funksjes, ynklusyf Hierarchies, wêrtroch brûkers komplekse organisatoaryske struktueren kinne meitsje, en de Security Suite, dy't real-time feiligens tafersjoch biedt, empowerment fan ein-brûkers, en automatisearre bedrigingsdeteksje. Derneist leveret Frontegg Forward Rjochtingen foar oanpaste kontrôles foar brûkers tagong en sinjalen foar robúste analytiken.

Hoe kin ik tagong krije ta in fergese proef fan Frontegg?

Om tagong te krijen ta in fergese proefferzje fan Frontegg, besykje har AWS Marketplace-side en folgje de levere ynstruksjes.