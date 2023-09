Hoe Davina McCall hieltyd jonger sjocht as ea

Davina McCall is bekend om har jeugdige uterlik en ûnbestriden enerzjy, en in protte minsken freegje har ôf hoe't se it slagget om jonger te sjen as ea. Nettsjinsteande it feit dat se hast 30 jier yn 'e publike each is, liket Davina efterút te ferâlderen.

Ien fan har geheimen om leeftyd te trotsjen is har hûdsoarchroutine. Davina hâldt it relatyf ienfâldich, mei gebrûk fan betelbere produkten dy't te finen binne yn supermerken en winkels op hege strjitten. Se swarde by Garnier's Micellar wetter om make-up sêft te reinigjen en te ferwiderjen. Se folget dit mei in toner fan Dr Frances Prenna Jones neamd Formula 2006, dy't ideaal is foar har vette hûd. Har hûdsoarchritueel wurdt foltôge mei Garnier's "lúkse" Ultra-lift nachtcrème en SPF50 sinneskerm.

As it giet om make-up, leaver Davina in natuerlik uterlik. Se brûkt faak produkten út Trinny Woodall syn berik, Trinny London, ynklusyf harren BFF De-Stress cream foar lichte dekking. Basic mascara, Clinique's Chubby stick lipsticks, en in touch fan blush foltôgje har frisse gesicht.

Davina's weelderige hier is in hannelsmerk wurden wurden fan har byld. Se kleurt har lokken sels thús en lit har hier noait luchtdroegje, kieze foar in föhn mei in goede kwast.

Fitness spilet in wichtige rol yn Davina's jeugdige uterlik. Se pleitet foar reguliere oefening en fynt dat it de kaai is foar jeugd. Davina omfettet in ferskaat oan aktiviteiten yn har routine, lykas hurde kuiers mei hûnen, rinnen, Pilates, bokslessen en gewichtstraining. Se hat sels tsien minuten earmworkouts beskikber op har webside.

Davina folget in sûkerfrij dieet, wat bydraacht oan har algemiene sûnens. Se hat eardere striid mei anoreksia en ferslaving oerwûn en no prioriteit har wolwêzen.

Ta beslút, Davina McCall's anty-aging-geheimen omfetsje in probleemfrije hûdsoarchroutine, natuerlike make-up, goed styled hier, regelmjittige oefening en in sûkerfrij dieet. Har ynset foar it fersoargjen fan harsels fan binnen en bûten is wat har bliuwt jonger dan ea.

