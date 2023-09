Freonen mei foardielen: Jackdaws foarmje strategyske ferbiningen foar better iten

Wylde jackdaws yn Ingelân hawwe leard om nije sosjale ferbinings te foarmjen yn it stribjen nei lekkere lekkernijen. Yn in eksperimint útfierd troch it Cornish Jackdaw Project, ûndersikers observearre it gedrach fan tûzenen jackdaws útrist mei ankel bands útrist mei transponders. Automatisearre feeders waarden ynsteld op it plattelân, en as in fûgel lâne op ien, it soe automatysk detect de fûgel syn identiteit. De feeders kamen yn pearen, mei de iene kant it fersprieden fan lege kwaliteit nôt en de oare it útjaan fan lekkere mealworms. De fûgels waarden ferdield yn twa groepen, en de feeders soene iepen op basis fan bepaalde betingsten, lykas allinnich de nôt doar iepening foar in solo fûgel, of beide doarren iepening as twa fûgels út deselde groep besocht tegearre.

De stúdzje fûn dat de jackdaws gau learden om nije sosjale ferbiningen te foarmjen, âlde freonen te ferlitten om har tagong ta mealworms te maksimalisearjen. De fûgels bleaunen lykwols trou oan har libbenslange maten en direkte famyljeleden, en lieten sjen dat bloedbannen sterker wiene as de allure fan lekkere lekkernijen. De ûndersikers konkludearren dat jackdaws strategysk binne yn it oanpassen fan har relaasjes om de bêste beleanningen te krijen.

De stúdzje smyt ljocht op hoe't bisten foarmje net-famylje relaasjes en navigearje komplekse sosjale situaasjes. Jackdaws brûke har kognitive feardigens om eardere ûnderfiningen te ûnthâlden en strategyske besluten te meitsjen oer it foarmjen of ûnderhâlden fan oanfoljende relaasjes. Wylst de ûndersikers net wis binne as de fûgels dizze relaasjes behâlden bûten de eksperimintele ynstelling, hoopje se dit aspekt yn takomstich wurk te ferkennen.

Hoewol it ynvestearjen fan tiid en enerzjy yn net-relatearre yndividuen in risikofolle sosjale strategy kin wêze, lit de stúdzje sjen hoe't kauwen de foardielen fan it foarmjen fan nije ferbiningen balansearje wylst se loyaal bliuwe oan har famylje. Dizze befiningen markearje de yntelliginsje en strategysk gedrach fan kauwen by it krijen fan boarnen yn har omjouwing.

Boarnen: Nature Communications