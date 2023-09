De spannende gearwurking tusken Fortnite en My Hero Academia

Fortnite-fans en My Hero Academia-entûsjasters hawwe reden om bliid te wêzen, om't de lêste gearwurking de leafste My Hero Academia-karakters yn 'e wrâld fan Fortnite bringt. Yn in nije trailer ûntbleatet it populêre Battle Royale-spiel dat Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, en Mina Ashido har debút makke hawwe yn 'e Fortnite Item Shop.

De karakters fan UA High School, ynklusyf Shoto Todoroki mei syn yndrukwekkende iis- en fjoerkrêften, Eijiro Kirishima mei syn ferhurde hûd, en Mina Ashido mei har soer-basearre kapasiteiten, binne weromkommen foar in oare trainingsmissy yn 'e Fortnite v26.10 update. Spilers kinne yn-spultsje quests begjinne om XP te fertsjinjen en harsels fierder te ferdjipjen yn dizze spannende crossover-ûnderfining.

De gearwurking fan Fortnite mei My Hero Academia toant de oanhâldende ynspanningen fan Epic Games om populêre karakters út ferskate fandoms yn it spul te bringen. Dizze gearwurking foeget net allinich nije karakters ta oan it spultsje, mar yntroduseart ek in unike ferhaalline en nije útdagings foar spilers om te ferkennen.

Dizze gearwurking biedt in kâns foar fans fan My Hero Academia om mei har favorite karakters yn in oare spielomjouwing te dwaan, wylst Fortnite-spilers wurde yntrodusearre oan 'e rike wrâld fan My Hero Academia. Beide fanbases kinne byinoar komme om te genietsjen fan de opwining en huverjen fan dit crossover-evenemint.

As de gearwurking tusken Fortnite en My Hero Academia ûntwikkelt, kinne fans mear ferrassingen, quests en beleanningen ferwachtsje yn 'e kommende updates. Bliuw op 'e hichte foar fierdere details en doch mei oan it aventoer as dizze byldbepalende karakters gearwurkje yn' e wrâld fan Fortnite.

Definysjes:

- Fortnite: In populêr Battle Royale-fideospultsje ûntwikkele troch Epic Games, wêr't spilers tsjin elkoar fjochtsje om de lêste persoan te wêzen.

- My Hero Academia: In populêre manga- en anime-searje makke troch Kohei Horikoshi, set yn in wrâld wêr't yndividuen boppeminsklike kapasiteiten hawwe bekend as "Quirks." It ferhaal folget Izuku Midoriya, in jonge jonge sûnder Quirk, dy't as doel hat om in held te wurden.