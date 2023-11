De lêste update fan Fortnite: wat te ferwachtsjen en hoe ferbiningsproblemen te reparearjen

Fortnite, it populêre Battle Royale-spiel ûntwikkele troch Epic Games, is ynsteld om op 23 novimber 2023 plande ûnderhâldsdowntime te ûndergean foar de heul ferwachte v27.11-update. Dizze fernijing wurdt ferwachte om leafste wapens, items en gameplay werom te bringen fan seizoenen 9 en X, ynklusyf de Heavy Sniper Rifle, Proximity Grenade Launcher, Storm Flip, en mear.

Tidens de ûnderhâldsperioade, dy't pland is fan 09:00 oant 13:00 UTC, sil matchmaking tydlik útskeakele wurde, en spilers kinne problemen tsjinkomme lykas it flaterberjocht "Fortnite-tsjinners reagearje net". Om dizze problemen te ferminderjen, binne hjir wat stappen dy't jo kinne nimme:

1. Restart jo spultsje, konsole, of PC: Soms, in ienfâldige trochstart kin oplosse ferbining problemen.

2. Kontrolearje de Epic Games Server Status side: Troch in besite oan de Epic Games Server Status side (URL: epicgames.com/status), kinne jo kontrolearje oft d'r binne oanhâldende tsjinner problemen.

3. DNS-ynstellingen feroarje: It oanpassen fan jo DNS-ynstellingen nei in oare provider kin soms de ferbiningstabiliteit ferbetterje. Rieplachtsje de dokumintaasje fan jo apparaat of sykje online foar ynstruksjes spesifyk foar jo platfoarm.

4. Wiskje konsole-cache: It wiskjen fan it cache op jo konsole kin helpe by it oplossen fan prestaasjesproblemen. Ferwize nei de brûkershantlieding of stipewebside fan jo konsole foar ynstruksjes oer it wiskjen fan de cache.

5. Skeakelje brânmuorren / VPN tydlik: Firewalls of VPNs kinne soms bemuoie mei de ferbining fan it spul. It tydlik útskeakelje kin helpe te identifisearjen as se problemen feroarsaakje.

Tidens de downtime sille Epic Games krityske database-updates en serverûnderhâld útfiere om in soepele ynset fan 'e v27.11-fernijing te garandearjen. Wylst jo wachtsje op 'e tsjinsten om te hervatten, is it it bêste om geduld te oefenjen.

Om de foarútgong fan 'e fernijing by te hâlden, folgje de Fortnite Status Twitter-greep foar real-time updates fan Epic Games. Derneist jout de Epic Games-statusside ynformaasje oer de stadia fan 'e patch-ynset, oanjout wannear't ferskate tsjinsten lykas oanmelden en wedstriden "Yn Progress" of "Resolved" binne.

De downtime foar dizze bepaalde fernijing wurdt rûsd om sawat fjouwer oeren te duorjen, fan 09:00 oant 01:00 UTC. It is lykwols wichtich om te notearjen dat ûnferwachte útwreidingen kinne foarkomme. Bliuw op 'e hichte fan' e offisjele Twitter-updates fan Epic Games foar de meast krekte ynformaasje.

FAQ:

F: Wat is de v27.11-update foar Fortnite?

A: De v27.11-update foar Fortnite is in hotfix dy't populêre wapens, items en gameplay werombringt fan seizoenen 9 en X.

F: Hoe lang sil it ûnderhâld fan Fortnite-tsjinner duorje foar update v27.11?

A: It ûnderhâld fan Fortnite-tsjinner foar de v27.11-fernijing wurdt ferwachte om sawat fjouwer oeren te duorjen, fan 09:00 oant 01:00 UTC.

F: Hoe kin ik de flater "Fortnite-tsjinners reagearje net" reparearje?

A: Om de flater "Fortnite-tsjinners reagearje net" te reparearjen, kinne jo besykje jo spultsje opnij te begjinnen, de Epic Games Server Status-side te kontrolearjen, DNS-ynstellingen te feroarjen, konsole-cache wiskje, of firewalls / VPN tydlik útskeakelje.

F: Wêr kin ik realtime updates krije oer de Fortnite-fernijing foarútgong?

A: Jo kinne de Fortnite Status Twitter-handtak folgje foar real-time updates oer de Fortnite update foarútgong. De Epic Games-statusside jout ek ynformaasje oer de stadia fan patch-ynset.