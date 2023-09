Fortnite Update 26.10: Downtime-skema en spekulaasjes oer nije ynhâld

Fortnite-ûntwikkelder, Epic Games, hat oankundige dat it spultsje foar in momint net beskikber sil wêze foar update 26.10. Dizze fernijing sil fan tapassing wêze op ferskate platfoarms, ynklusyf PS5, PS4, Xbox-konsoles, Nintendo Switch, Android en PC. Spilers kinne ferwachtsje dat de fernijing beskikber is foar download op 'e moarn fan 12 septimber.

Mei de fernijing moatte brûkers in perioade fan tsjinner downtime ferwachtsje. Dit betsjut dat Fortnite in pear oeren tydlik net te spieljen sil wêze. Foar detaillearre ynformaasje oer wannear't jo werom kinne oanmelde by it spultsje, hjir is it 26.10 tsjinner downtime skema:

- De downtime is ynsteld om te begjinnen om 4 AM ET, dus matchmaking koart foarôf útskeakelje.

- Foar UK-fans sil de folsleine offline perioade begjinne om 9 AM BST, wylst matchmaking sil wurde útskeakele om 8.30 AM BST.

Wylst Epic Games net eksplisyt hat oanjûn wannear't de downtime sil ôfslute, duorret ûnderhâld normaal sawat in pear oeren. Dêrom moat Fortnite op 'e lêste werom online wêze om 11 oere BST.

De oankundiging fan dizze fernijing hat spekulaasjes oanstutsen ûnder entûsjasters oer hokker nije ynhâld sil wurde opnommen yn update 26.10. Guon fans teoretisearje dat, mei de drege lansearring fan Mortal Kombat 1, Sub Zero fan 'e franchise in spielber karakter kin wurde yn Fortnite.

Derneist wurdt ferwachte dat Epic Games in nij item as wapen yntrodusearje, lykas ek in nij Augment. De artikelwinkel sil ek nije skins krije foar spilers om har gamingûnderfining te krijen en te ferbetterjen.

Njonken dizze nije tafoegings sille Epic Games foarkommende bugs en gameplay-glitches oanpakke fan it begjin fan it nije seizoen, en it spultsje fierder polijsten foar optimaal genietsje.

Boarne: Epic Games Twitter Announcement