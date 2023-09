Fortnite 26.10 Update yntroduseart My Hero Academia Crossover

De lêste Fortnite-fernijing, ferzje 26.10, is oankaam mei wat spannende nije funksjes en ynhâld. Ien fan 'e wichtichste hichtepunten fan dizze fernijing is de My Hero Academia crossover, dy't karakters en kapasiteiten bringt fan 'e populêre anime-searje nei it Battle Royale-spiel.

Spilers kinne no Todoroki's Ice Wall-item brûke, wêrtroch se gletsjerbarriêres kinne meitsje foar definsje of oanfalsdoelen. De iismuorre hat in wichtige hoemannichte sûnens en kin skea ferneare oant it brekt. It kin fûn wurde op 'e grûn, yn kisten, of yn All Might Supply Drops. Dit item foeget in unike twist ta oan 'e gameplay, om't it tsjinstanners kin trape en meitsje dat se op it iis glide.

Neist de Ice Wall kinne spilers ek de Smash-feardigens fan Deku brûke, dy't fijannen direkt mei mar ien hit kin útslaan. Dizze krêft kin lykwols allinich wurde krigen fan in All Might Supply Drop, dus spilers moatte op 'e útkyk wêze foar dizze drippen.

It foltôgjen fan Deku's Quests en Todoroki's Quests sille spilers beleanje mei ûnderfiningspunten, en it foltôgjen fan seis totaal My Hero Academia Quests sil de spiler fuortendaliks in nivo ferheegje.

Fierder binne trije nije My Hero Academia skins tafoege oan de Item Shop. Spilers kinne no fjochtsje as Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima, en Mina Ashido, trije fan UA's tophelden yn training.

Neist de crossover-ynhâld yntroduseart de fernijing ek it item Pizza Party, dat spilers kin genêze en har skyld stimulearje. De Reckless SMG Reload augment lit SMG's rapper opnij laden, en nije Super Level Styles kinne wurde ûntskoattele foar bepaalde outfits op seizoensnivo 100 en 125.

Oer it algemien bringt de Fortnite 26.10-fernijing in ferskaat oan spannende nije funksjes en ynhâld foar spilers om te genietsjen. Oft it no krêftige kapasiteiten loslitte, izige barriêres meitsje, of outfits nivellerje, d'r is wat foar elkenien yn dizze lêste update.

Boarnen: Fortnite Patch Notes