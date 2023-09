I2C-USB-Hub: USB-gadgets op ôfstân kontrolearje

Gearfetting: De I2C-USB-Hub is in apparaat makke troch [Jim Heaney] wêrtroch USB-gadgets op ôfstân kinne kontrolearje. Troch it brûken fan in MT9700 P-MOSFET-load-switch foar elke haven, stelt de hub brûkers yn steat om de krêft nei yndividuele apparaten op ôfstân te snijen. It apparaat jildt in 8-bit PCA9557PW I2C I / O-chip, dat makket it mooglik foar maklike kontrôle fan eltse haven troch it stjoeren fan de passende bit folchoarder oer de tried. [Jim] is fan plan in Arduino-bibleteek te meitsjen om it proses fierder te ferienfâldigjen. Derneist brûkt de I2C-USB-Hub de oerbleaune pinnen op 'e chip om de LED-yndikaasjeljochten te kontrolearjen en de hjoeddeistige limyt op' e MT9700 oan te passen.

