De nije Firefox-release: in ferfrissende ympuls foar privacy en funksjonaliteit

As jo ​​grif wachte op de lêste update foar de iepen boarne webbrowser Firefox, meitsje jo dan klear om ûnder de yndruk te wêzen. De kommende release belooft net allinich ferbettere privacyfunksjes, mar ek in gasthear fan spannende ferbetteringen dy't jo blêdzjenûnderfining sille ferheegje.

Ien fan 'e opfallende tafoegings is de opsje Privacy-foarkarren foar webside, fûn yn' e ynstellings foar privacy en feiligens. Dizze nije funksje stelt brûkers yn steat om te diktearjen oft websiden har persoanlike gegevens kinne ferkeapje of diele. Troch dizze ynstelling te aktivearjen, kinne jo genietsje fan tafoege frede fan geast, wittende dat jo ynformaasje oer blêdzjen sesje net wurdt eksploitearre.

Derneist hat Mozilla de Global Privacy Control (GPC) ymplementearre, in automatisearre meganisme dat websiden ynformearret om jo blêdzjenynformaasje net te ferkeapjen of te dielen oer meardere jurisdiksjes. GPC funksjonearret as in krêftich "Net ferkeapje" ark yn steaten lykas Kalifornje, Kolorado, en Connecticut. It fasilitearret ek opt-out-mooglikheden foar rjochte reklame en beheint de ferkeap of dielen fan persoanlike gegevens yn ferskate regio's, ynklusyf de EU, UK, Nevada, Utah en Virginia.

Mar dat is net alles dat Firefox foar syn brûkers hat. De kommende update, label Firefox 120, omfettet in ferskaat oan spannende funksjes ûntworpen om funksjonaliteit en brûkersûnderfining te ferbetterjen. Hjir binne wat opmerklike ynklúzjes:

1. Streamlined gegevens ymportearje: Ubuntu Linux-brûkers kinne no naadloos gegevens ymportearje fan Chromium, ynstalleare fia Snap, útwreidzjen fan kompatibiliteit en gemak.

2. Offline blêdzjen-emulaasje: Brûkers kinne in nije devtool-funksje brûke dy't offline blêdzjen simulearret, wêrtroch ûnûnderbrutsen produktiviteit mooglik is.

3. Fersterke feiligens: Firefox yntegreart no TLS-fertrouwenankers fan 'e root-winkel fan it bestjoeringssysteem, wat feiligensmaatregels fersterkje. Dizze funksje sil standert ynskeakele wurde op Windows, MacOS en Android, mei de opsje om it út te skeakeljen yn it menu Foarkarren.

4. Enhanced Credentials Management: Toetseboerd fluchtoetsen binne yntrodusearre te streamlynjen it bewurkjen en wiskjen fan bewiisbrieven op about: logins, wêrtroch it proses effisjinter.

5. Ferfine privacyfunksjes: Firefox prioritearret brûkersprivacy troch ferbetteringen yn privee finsters yn te fieren en de ETP-Strikte privacykonfiguraasje op te nimmen, dy't ferbettere beskerming tsjin fingerprinting jout.

6. Optimalisearre werjefteûnderfining: Picture-in-Picture-modus is ferfine, wylst in nije hoeke-snapping-funksje spesifyk yntrodusearre is foar de Linux- en Windows-ferzjes, wêrtroch in seamless multitasking-ûnderfining is.

FAQ:

F: Wannear sil de nije Firefox-release beskikber wêze foar download?

A: De offisjele releasedatum foar Firefox 120 is ynsteld foar 21 novimber 2023. Jo kinne it downloade fan 'e offisjele Firefox-webside.

Mei de kommende Firefox-release kinne brûkers in wichtige sprong foarút ferwachtsje yn har blêdzjen privacy, feiligens en funksjonaliteit. Omearmje de kommende update en genietsje fan in noch nofliker en feiliger online ûnderfining mei Firefox 120.