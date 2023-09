It Nederlânske smartphonebedriuw, Fairphone, hat de Fairphone 5 frijlitten, in handset dy't in nije standert set foar langstme en reparaasje. Mei in priiskaartsje fan £ 619 (€ 699), biedt de Fairphone 5 oant 10 jier softwarestipe, in wichtige stap yn it oanpakken fan technysk ôffal. It apparaat hat in skerpe OLED-skerm mei in ferfarskingsfrekwinsje fan 90Hz, it leveret soepel rôljen en libbendige kleuren. Wylst it ûntwerp in bytsje datearre kin ferskine yn ferliking mei modernere smartphones, biedt it IP55 wetterresistinsje.

De Fairphone 5 wurdt oandreaun troch de Qualcomm QCM6490-chip, dy't miskien net sa machtich is as high-end smartphone-chips, mar biedt lange-termyn stipe, ynklusyf op syn minst fiif Android-ferzje-updates en acht jier befeiligingsupdates. It apparaat omfettet ek in microSD-kaartslot, wêrtroch brûkers maklik opslach kinne útwreidzje.

Wat de batterijlibben oanbelanget, duorret de Fairphone 5 sawat 36 oeren tusken ladingen, mei de mooglikheid om de batterij maklik te wikseljen foar in reserve. De batterij is ûntworpen om op syn minst 80% fan syn oarspronklike kapasiteit te behâlden foar mear dan 1,000 folsleine-ladingssyklusen.

Fairphone set him yn foar duorsumens, mei it brûken fan fairtrade goud en sulver, etyske materialen en recycled komponinten. It bedriuw biedt ek in fiifjierrige garânsje en biedt brûkers de opsje om de tillefoan sels te reparearjen mei modulêre spare dielen.

De Fairphone 5 komt mei Fairphone OS, basearre op Android 13, en leveret in skjinne en effisjinte brûkersûnderfining. Mei acht oant 10 jier fan befeiligingsupdates biedt it brûkberens op langere termyn dan de measte oare smartphones. Brûkers hawwe ek de opsje om alternative bestjoeringssystemen te ynstallearjen as jo wolle.

De kameramooglikheden fan 'e Fairphone 5 omfetsje dûbele 50-megapixel efterkamera's en in 50-megapixel selfie-kamera. Wylst de kamera-prestaasjes fatsoenlik binne yn goede ljochtomstannichheden, wrakselet it mei kleurinkonsistinsje en situaasjes mei leech ljocht.

Oer it algemien is de Fairphone 5 in stap nei duorsume smartphones, en biedt langstme, reparaasjeberens en etyske sourcing. Hoewol it miskien net oerienkomt mei de prestaasjes en kameramooglikheden fan high-end smartphones, biedt it in leefbere opsje foar dyjingen dy't soargen binne oer technysk ôffal en de miljeu-ynfloed fan har apparaten.

boarnen:

- Webside fan Fairphone