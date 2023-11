EVE Online: Vanguard Alpha Test oankundige

CCP Games hat krekt de heul ferwachte alfa-test oankundige foar EVE Online: Vanguard, har oankommende earste-persoansshooter set yn it EVE Universe. Dizze test sil spilers de kâns jaan om har hannen op it spul te krijen foar it ein fan it jier.

Pland om te rinnen fan desimber 7 oant 11 desimber, dizze alfa-test, neamd First Strike, hat as doel om krúsjale gegevens te sammeljen foar CCP Games by it bouwen fan in boeiende FPS-ûnderfining en it stypjen yn 'e takomst. Derneist sil de test in direkte ynfloed hawwe op it EVE-universum sels.

Tidens de test sille spilers de kâns hawwe om New Eden te ferkennen fan in folslein nij perspektyf, om't se meidwaan oan intense grûnbestriding yn 'e nij tafoege Pirate Insurgency-laach. Dizze funksje waard yntrodusearre mei de resinte Havoc-útwreiding en belooft in frisse dynamyk yn 'e gameplay te bringen.

Meidwaan oan 'e alfa-test is iepen foar alle Omega-abonnees, wat betsjut dat d'r gjin ekstra oankeap nedich is oars as in EVE-abonnemint. Foar dyjingen dy't meidwaan wolle oan 'e test, sil Vanguard maklik tagonklik wêze fia de EVE Online-launcher.

Om mear te learen oer de alfa-test en oan te melden foar in Omega-abonnemint, kinne spilers de offisjele EVE Vanguard-webside besykje. Mis dizze spannende kâns net om ûnder de earsten te wêzen dy't de immersive wrâld fan EVE Online: Vanguard belibje.

FAQ

F: Wat is EVE Online: Vanguard?

EVE Online: Vanguard is in oankommende FPS-module set yn it EVE Universe, en wreidet de gameplay-ûnderfining út fan 'e populêre MMO, EVE Online.

F: Wannear is de alfatest foar EVE Online: Vanguard?

De alfatest, mei de namme First Strike, fynt plak fan 7 desimber oant 11 desimber.

F: Wa kin meidwaan oan 'e alfa-test?

De alfatest is iepen foar alle Omega-abonnees fan EVE Online.

F: Hoe kin ik meidwaan oan 'e alfatest?

Om mei te dwaan oan 'e alfa-test moatte spilers in Omega-abonnemint hawwe en tagong krije ta Vanguard fia de EVE Online-launcher.

F: Hokker ynfloed sil de alfa-test hawwe op it EVE-universum?

De alfa-test sil net allinich weardefolle gegevens leverje foar it bouwen fan 'e FPS, mar ek beynfloedzje de stof fan New Eden, benammen yn' e nij tafoege Pirate Insurgency-laach.