De oprjochting fan Érudit kaam út it ûndersyk útfierd troch Guylaine Beaudry, in ôfstudearre studint yn ynformaasjewittenskip oan 'e Universiteit fan Montreal. Yn it erkennen fan it gebrek oan tagong op ôfstân ta Quebecois wittenskiplike tydskriften, joech Beaudry syn ynspanningen berte oan Érudit - in ynfrastruktuer dy't sûnt hat evoluearre ta in ûndersykskrêft. Tanja Niemann, de algemien direkteur fan Érudit, beskriuwt it as "net allinich in produksjeprojekt, mar in essensjele ûndersyksynfrastruktuer."

Oarspronklik in platfoarm foar fiif tydskriften fan 'e University of Montreal Press, Érudit is in lange wei kommen fan syn begjin. De fokus giet fierder as gewoan teksten online beskikber meitsje; it soarget derfoar dat de formaten binne yndeksearre en lêsber oer ferskate apparaten. "Wy fiele ús taret op 'e takomst, nei't wy de ôfrûne 25 jier in solide basis en in dúdlike fyzje hawwe fêstlein," seit Niemann.

Oandreaun troch de tanimmende belangstelling foar har tsjinsten wreide Érudit syn omfang út troch gearwurking mei oare tydskriften en universiteiten. Yn 2004 waard in konsortium foarme tusken de Universiteit fan Montreal, Laval Universiteit en de Universiteit fan Quebec yn Montreal om de produksje fan Quebecois ûndersykssjoernalen te stypjen. Yn 'e rin fan' e jierren is Érudit fierder te ûntwikkeljen, mei de lansearring fan syn fjirde ferzje yn 2017. "As de technologyske omjouwing feroaret, moatte wy konstant ferbetterje foar bettere yndeksearring en tagonklikens," merkt Gwendal Henry op, kommunikaasjeadviseur by Érudit. Elk jier wurde 10,000 nije artikels en histoaryske recordings tafoege oan de kolleksje fan Érudit.

Beskôge as ien fan 'e grutte Kanadeeske ynfrastruktuer troch de Canadian Foundation for Innovation, hâldt Érudit in krúsjale posysje op it mêd fan humanioraûndersyk. "Tekst wurdt in objekt fan ûndersyk yn 'e geasteswittenskippen," ferklearret Niemann. Tegearre mei har partners hat Érudit in eksploitearjend tekstkorpus oprjochte dat tagonklik is fia Calcul Québec.

### FAQ

**Wat is Érudit?**

Érudit is in ûndersyksynfrastruktuer dy't tagong op ôfstân jout ta Quebecois wittenskiplike tydskriften. It is evoluearre ta in fitaal platfoarm foar Frânsktalich ûndersyk yn Kanada, mei in wiidweidige kolleksje fan artikels en histoaryske recordings.

**Hoe stipet Érudit ûndersyk?**

Érudit makket net allinich ûndersyksartikels tagonklik, mar soarget der ek foar dat har formaten yndeksber binne en lêsber binne oer ferskate apparaten. It platfoarm bliuwt har technologyske mooglikheden ferbetterje om referinsjes en tagonklikens te ferbetterjen.

**Hoe draacht Érudit by oan de wittenskiplike mienskip?**

Érudit spilet in wichtige rol by it stabilisearjen en behâlden fan it wurk fan lytse, ûnôfhinklike tydskriften yn 'e Frânsktalige mienskip. De gearwurking mei universiteitsbiblioteken en oare belanghawwenden helpt de fitaliteit fan dizze tydskriften te behâlden.

**Hoe soarget Érudit foar iepen tagong?**

Likernôch 97% fan de teksten op Érudit is frij tagonklik. De oerbleaune 3% fereaskje in biblioteekabonnemint, wêrtroch fûnsen kinne wurde omlaat om de operasjonele kosten fan 'e tydskriften te stypjen.

**Wat is de takomst fan Érudit?**

Érudit is fan doel syn ynfloed út te wreidzjen bûten de Quebec-regio en in nasjonaal platfoarm te wurden foar tydskriften foar humaniora en sosjale wittenskippen yn hiel Kanada. It besiket ûnôfhinklike publikaasjes mei iepen tagong te fersterkjen troch inisjativen te konsolidearjen dy't lykje op har eigen.

## Konklúzje

Yn 'e ôfrûne 25 jier is Érudit omfoarme ta in krúsjale ûndersykshub, it bemachtigjen fan Frânsktalich ûndersyk en it befoarderjen fan iepen tagong. Troch it oanbieden fan betroubere en frij tagonklike ynhâld, fersterket Érudit de sichtberens en ynfloed fan Quebecois wittenskiplike tydskriften wrâldwiid. Mei in ûnferbidlike ynset foar it stypjen fan pleatslike tydskriften en mienskippen, stribbet Érudit om te soargjen dat publike finansiering tydskriftteams goed fergoedet foar har weardefolle bydragen, en stimulearret de produksje fan heechweardich ûndersyk.