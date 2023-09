Nije trochbraak: E.coli ûntwikkele om elektrisiteit te generearjen út ôffalwetter

Wittenskippers oan de Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) yn Switserlân hawwe in baanbrekkende ûntdekking dien op it mêd fan ôffalwetterbehear. Se hawwe mei súkses manipulearre E.coli, in staaffoarmige baktearje dy't gewoanlik fûn wurdt yn 'e legere darm fan organismen, om elektrisiteit te generearjen út ôffalwetter.

De ûndersikers fan EPFL hawwe de baktearje útrist mei de nedige genetyske masines om elektrisiteit te produsearjen. Yn tests prestearre de yngenieurde E.coli noch better as oare organismen bekend om har fermogen om elektrisiteit te generearjen as se bleatsteld oan ôffalwetter.

E.coli is al lang in favoryt fan mikrobiele ûndersikers troch syn maklik te manipulearjende genetyske struktuer. It is in essinsjeel ark wurden foar ferskate ûndersyks- en yndustriële projekten. No liket it derop dat dit alsidige organisme it potensjeel kin hawwe om útdagings foar ôffalwetterbehear op te lossen.

Typysk fereasket ôffalwetterbehear in signifikante hoemannichte enerzjy om organysk ôffal te ferwurkjen. Mei de bioengineered E.coli hawwe de ûndersikers by EPFL lykwols twa doelen yn ien berikt: organysk ôffal ferwurkje en tagelyk elektrisiteit opwekke.

Dizze trochbraak hat it potinsjeel om it mêd fan ôffalwetterbehear te revolúsjonearjen. Troch de krêft fan E.coli te benutten, kinne wy ​​​​net allinich it probleem fan organysk ôffal oanpakke, mar ek weardefolle elektrisiteit generearje yn it proses. Dit kin wichtige gefolgen hawwe foar duorsume enerzjyproduksje en miljeubehâld.

Fierder ûndersyk en ûntwikkeling binne nedich om de prestaasjes fan 'e bio-engineered E.coli te optimalisearjen en de technology op te skaaljen foar praktyske tapassingen. Dizze prestaasje markearret lykwols in wichtige stap foarút yn it finen fan ynnovative en duorsume oplossingen foar ôffalwetterbehear.

boarnen:

- Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL)

- ScienceDaily (foar algemiene baktearje-ynformaasje)