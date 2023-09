Nickelodeon All-Star Brawl 2 yntroduseart Ember fan Danny Phantom

Nickelodeon All-Star Brawl 2 bliuwt syn roster útwreidzje mei karakters út ferskate tiidrekken fan Nickelodeon's skiednis. De lêste tafoeging is Ember McLain, in fertroud gesicht foar fans fan 'e animearre searje Danny Phantom. Ember bringt har geastlike gitaar en muzyk-basearre kapasiteiten oan 'e slach.

De oanfallen fan Ember binne rjochte op har gitaar-shreddingfeardigens, wêrtroch't se fiergeande oanfallen op har tsjinstanners kin loslitte. Se hat ek in unike "Cheer" monteur, dêr't suksesfolle oanfallen folje in meter. As de meter ienris fol is, krijt Ember ferhege oanfalskrêft en ekstra foardielen.

Ember slút oan by de rigen fan oare nije tafoegings yn Nickelodeon All-Star Brawl 2, ynklusyf El Tigre, Squidward, Jimmy Neutron, Plankton, en mear. It spul hat ek in list fan weromkommende karakters, lykas Danny Phantom, Spongebob, Patrick Star, Garfield, en oaren.

It kommende ferfolch belooft bywurke grafiken, nije stadia, en opnij bewurke bewegings foar weromkommende karakters. Spilers kinne útsjen nei in folsleine kampanje modus, in baas rush, en in tweaked arcade modus foar single-player sesjes. Derneist biedt it spultsje folsleine online crossplay-funksjonaliteit oer alle platfoarms.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 is ynsteld om letter dit jier te lansearjen op Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, en PC.

