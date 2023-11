Destiny 2 Welcomes the White Wolf: A New Wave of Collaboration

Destiny 2 spilers, bliid! Bungie hat krekt in spannende gearwurking oankundige mei CD Projekt Red's ferneamde RPG, The Witcher 3. It oanbieden fan in unike twist oan spilers, trije nije pânsersets wurde yntrodusearre, wêrtroch jo de byldbepalende Geralt fan Rivia kinne ferbyldzje. D'r is lykwols in fangen: dizze nije skins komme op in tiid dat Destiny 2 syn leechste punt yn jierren belibbet.

Yn in parseberjocht iepenbiere Bungie de komst fan dizze gearwurking yn it spultsje, gearfallend mei it seizoen fan 'e winsk op novimber 28. "Guardians kinne transformearje yn monsterslayers mei nije kosmetika ynspireare troch Geralt of Rivia," kundige Bungie oan. Njonken pânserornaminten kinne spilers ek in Ghost-shell, in skip, in Sparrow, in emote en in finisher ferwachtsje om de crossover-ûnderfining te foltôgjen.

Wylst de krekte priisdetails fan 'e pânsersets noch net bekend binne, binne eardere gearwurkingsferbannen, lykas mei Assassin's Creed, typysk wurde prize op $ 20 per set. As itselde hjir jildt, kinne spilers ferwachtsje dat se $60 útjaan om alle trije sets te krijen, sûnder sels de kosten fan 'e Ghost-shell en oare items yn te rekkenjen. Opmerklik wiene eardere crossover-sets net beskikber foar oankeap mei in-game-faluta, wat betsjuttet dat echt jild de ienige manier is om se te krijen.

Foar fans fan The Witcher-franchise binne dizze nije skins sûnder mis lokkich. Har yntroduksje koe lykwols net komme op in mear útdaagjende tiid foar Destiny 2. It spultsje hat in turbulint jier te krijen, kulminearre yn it beslút fan Bungie om 100 meiwurkers te ûntslaan, tekoart oan ynkomstenprojeksjes mei 45 prosint, en it fertrage fan The Final Shape útwreiding mei trije moannen. Mei spielersnûmers op in heule leech op Steam, binne besteande frustraasjes binnen de mienskip allinich eskalearre.

Wylst wy foarút sjogge nei it Seizoen fan 'e Wish, dy't belooft in Destiny 2-mystearje te ûntdekken dat datearret fan fiif jier, driget ûnwissichheden oer de takomst fan it spultsje. De kwestje fan djoere pânsersets bliuwt in sear punt foar de mienskip. Om wat fan 'e ûntefredenens te ferminderjen, hat Destiny 2 ferline septimber ien fan har nije pânsersets fergees oanbean. Lykwols, lykas Forbes-skriuwer Paul Tassi beklammet, sil it oertsjûgjen fan spilers om te ynvestearjen yn in oare gearwurking sa gau nei ûntslaggen fan personiel sûnder mis in útdaagjende taak wêze, nettsjinsteande de fisuele berop fan 'e nije sets.

FAQ:

1. Hoefolle sille de nije Witcher-ynspireare pânsersets kostje?

De krekte priisdetails binne noch net iepenbiere, mar basearre op eardere gearwurkingsferbannen kinne spilers ferwachtsje dat de sets wurde priis op sawat $ 20 elk.

2. Kin de pânser sets wurde oanskaft mei in-game faluta?

Nee, tradisjoneel crossover-sets binne allinich beskikber west foar oankeap mei echt jild, net yn-spultsje faluta.

3. Wêrom hat Destiny 2 foar útdagings west?

Destiny 2 hat in tumultuus jier meimakke, ynklusyf ûntslaggen, miste prognoses fan ynkomsten, en fertragingen yn útwreidingen.

4. Hokker ynspannings binne makke foar in adres spiler ûntefredenens?

Yn in besykjen om wat fan 'e grime te ferleegjen, oanbean Destiny 2 yn septimber ien fan har nije pânsersets fergees.