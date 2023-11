Elon Musk docht rjochtsaak tsjin mediasaken oer úttocht fan advertearder

Nei it belibjen fan in wichtige úttocht fan advertearders, hat miljardêr ûndernimmer Elon Musk koartlyn in rjochtsaak yntsjinne tsjin Media Matters, in progressive watchdog-groep. De rjochtsaak beweart dat Media Matters de kâns ferfoarme dat advertinsjes ferskine neist ekstremistyske ynhâld op Musk's platfoarm, X. Neffens Musk, Media Matters opsetlik makke en ferspraat misliedende bylden dy't falsk ôfbylde advertearders 'berjochten neist neo-nazi en wyt nasjonalistyske ynhâld. Dizze manipulearre ôfbyldings waarden doe presintearre as fertsjintwurdiger fan typyske brûkersûnderfiningen op X. It doel, beweart Musk, wie om advertearders fuort te driuwen fan it platfoarm, en dêrnei X Corp.

De rjochtsaak, yntsjinne op moandei yn it Amerikaanske District Court foar it Noardlik Distrikt fan Teksas, neamt sawol Media Matters as Eric Hananoki, har senior ûndersiiksferslachjouwer, as fertochten. Musk siket in rjochterlike oarder dy't Media Matters twingt om de analyse fan har webside te ferwiderjen. Derneist beskuldiget de rjochtsaak Media Matters fan bemuoienis mei X's advertearderkontrakten, skea oan ekonomyske relaasjes en minachting fan X Corp.

Mei it oanbieden fan har stipe foar X, ferdigene CEO Linda Yaccarino de sosjale mediaside, mei de klam op 'e krektens fan' e analyse fan Media Matters. Se stelde dat gjin autentike X-brûkers advertinsjes seagen fan grutte merken lykas IBM, Comcast, of Oracle neist de ynhâld markearre yn it rapport fan Media Matters.

Yn it ljocht fan 'e rjochtsaak kundige Texas Attorney General Ken Paxton in ûndersyk oan nei Media Matters om te bepalen oft har stúdzje fan X's ynhâld koe wurde klassifisearre as potinsjele frauduleuze aktiviteit ûnder Texas wet. Paxton neamde de groep in "radikale linkse organisaasje" en spruts soargen út oer har sabeare besykjen om dielname oan it iepenbiere plein te beheinen.

De úttocht fan de advertearder út X barde neidat Musk kontroversjele en antisemityske opmerkingen makke, en ûnderskreau de bewearing dat joadske mienskippen "haat tsjin blanken" befoarderje. Grutte merken, ynklusyf Disney, Paramount en Warner Bros. Discovery (it memmebedriuw fan CNN), stoppe har reklame op it platfoarm fluch as antwurd.

Musk hie earder juridyske aksje tsjin Media Matters pleage, en bewearde dat in "thermonukleêre rjochtsaak" soe komme. Hy beloofde net allinich Media Matters te rjochtsjen, mar ek alle yndividuen of entiteiten belutsen by wat hy beskreau as in "frauduleuze oanfal" op X Corp.

As antwurd op de bedrigingen fan Musk, publisearre Media Matters in ferklearring dy't beloofde harsels te ferdigenjen, en karakterisearret Musk as in bully dy't besiket om krekte rapportaazje te stiljen. De groep beklamme dat Musk sels de oanwêzigens fan advertinsjes erkende neist de pro-nazi-ynhâld identifisearre troch Media Matters en spruts it fertrouwen út dat se oerwinnende útkomme soene as juridyske aksjes wurde ferfolge.

FAQ

Wat is Media Matters? Media Matters is in progressive watchdog-groep dy't media-ynhâld analysearret en kontrolearret, benammen oangeande bias en misynformaasje. Wat is X? X is in sosjale media platfoarm eigendom fan Elon Musk. Wêrom hawwe grutte advertearders X ferlitten? Grutte merken ferlieten reklame op X neidat Elon Musk kontroversjele en antisemityske útspraken makke. Wat is it doel fan Musk's rjochtsaak tsjin Media Matters? De rjochtsaak fan Musk is fan doel om Media Matters ferantwurding te hâlden foar wat hy fynt in bewuste kampanje te wêzen om advertearders fuort te riden fan X en it platfoarm te diskreditearjen. Wat is it antwurd fan Media Matters? Media Matters hat beloofd harsels te ferdigenjen tsjin wat se sjogge as in besykjen om har krekte rapportaazje en analyse te stiljen.