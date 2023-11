Werom te fjochtsjen tsjin online ferkearde ynformaasje: X-bestannen rjochtsaak tsjin mediasaken

X, it sosjale mediaplatfoarm eartiids bekend as Twitter, hat juridyske stappen nommen tsjin Media Matters for America, in linkseige drukgroep. De rjochtsaak beweart dat Media Matters gegevens manipulearre yn in besykjen om de reputaasje fan it platfoarm te ferneatigjen troch it te assosjearjen mei antisemityske ynhâld.

Nei de frijlitting fan 'e analyze fan Media Matters hawwe grutte bedriuwen lykas Apple, Disney, IBM en Comcast har reklame op X ûnderbrutsen. Dit soarge Elon Musk, de oprjochter fan X, om in rjochtsaak te driigjen tsjin Media Matters, dy't mei krityk kaam. fan 'e advokategroep, neamde him in bully.

De rjochtsaak, yntsjinne yn Teksas, beweart dat Media Matters bewust njonken-side-ôfbyldings makke en presinteare fan berjochten fan advertearders op X neist neo-nazi en wyt-nasjonalistyske ynhâld. X stelt dat dizze manipulearre ôfbyldings net represintatyf wiene foar typyske brûkersûnderfiningen op har platfoarm.

Fierder makket X dúdlik dat advertinsjes foar Comcast, Oracle, en IBM allinich ferskynden neist hatelike ynhâld selektearre troch Media Matters en waarden net sjoen troch autentike X-brûkers. Linda Yaccarino, CEO fan X, beklamme dat de wierheid fier fan is wat Media Matters beweart.

Yn reaksje op de beskuldigings hawwe de Europeeske Kommisje, Warner Bros Discovery, Paramount, en Lionsgate allegear har reklamekampanjes weromlutsen fan X. Elon Musk hat beloofd wraak te nimmen mei juridyske aksje tsjin Media Matters, en ferwize nei it as in "frauduleuze oanfal" op it bedriuw.

Underwilens ferdigenet Media Matters har aksjes as ûnderdiel fan har missy om konservative ferkearde ynformaasje yn 'e media te bestriden. De groep beskriuwt himsels as in foarútstribjend ûndersyks- en ynformaasjesintrum dat falske narrativen analysearret en korrizjeart.

Dit skeel hat omtinken jûn bûten it ryk fan sosjale media. Teksas Republikeinske prokureur-generaal Ken Paxton hat in ûndersyk ynsteld nei Media Matters foar mooglike frauduleuze aktiviteit, en markearret de groep in "radikale anty-frije-spraak-organisaasje." Paxton besiket te soargjen dat it publyk net wurdt ferrifelje troch wat hy achtet as linkse regelingen om frijheid fan mieningsutering te beheinen.

As dizze juridyske striid ûntwikkelt, bliuwt it krúsjaal om online ferkearde ynformaasje oan te pakken en de yntegriteit fan digitale platfoarms te beskermjen. De saak ropt fragen op oer de ferantwurdlikens fan advokategroepen yn har stribjen nei wierheid en de mooglike gefolgen fan har taktyk.

