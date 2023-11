Elon Musk, de ferneamde ûndernimmer en CEO fan meardere bedriuwen, hat himsels wer yn it sintrum fan kontroversje fûn. Bekend om syn aktive oanwêzigens op ferskate sosjale mediaplatfoarms, Musk hat koartlyn de oandacht lutsen foar syn belutsenens by konspiraasjeteoryen en kontroversjele berjochten op X, it platfoarm eartiids bekend as Twitter.

Ien fan 'e gearspanningsteoryen dy't Musk skynber ûnderskreaun hat is de gefaarlike en debunkearre "Pizzagate" teory. Pizzagate ûntstie op 4chan, Reddit, Twitter, en oare platfoarms tidens de Amerikaanske presidintsferkiezings fan 2016. It bewearde falsk dat in pizzawinkel yn Washington, DC belutsen wie by in pedofiliaring ferbûn oan Hillary Clinton en oare demokraten. Musk's antwurd op in brûker dy't besocht de oprjochter fan Media Matters, in progressive mediawachthûn, te keppeljen oan it "Pizzagate-restaurant" hat de wynbrauwen opheft. Ynstee fan it feroardieljen fan 'e grûnleaze claim, antwurde Musk gewoan, "Weird," en fersterke dêrmei de gearspanningsteory nei syn massale oanhing fan mear dan 160 miljoen brûkers op X.

Dit is net de earste kear dat Musk kontroversje hat troch syn sosjale mediaaktiviteit. Ferline wike krige hy tsjinslach foar it ûnderskriuwen fan in antisemityske post op X, dy't skealike stereotypen oer joadske mienskippen behâlde. Derneist hat hy yn it ferline fertrouwen jûn oan randkonspiraasjeteoryen, lykas ien wêrby't de gewelddiedige oanfal op Paul Pelosi, de man fan eardere Hûsfoarsitter Nancy Pelosi, belutsen.

Dizze twifele aksjes binne net ûngemurken gien, en grutte advertearders, ynklusyf Disney, Paramount, en NBCUniversal, hawwe har útjeften ophâlden oan X. Musk's belutsenens by sa'n ynhâld, benammen dyjingen dy't haatspraak en konspiraasjeteoryen befoarderje, wurdt troch in protte as ûnakseptabel sjoen.

Kritisy beweare dat de aksjes fan Musk bydrage oan de fersprieding fan ferkearde ynformaasje en skealike ideologyen. De wurdfierder fan it Wite Hûs hat Musk's goedkarring fan antisemityske gearspanningsteoryen feroardiele, en neamt it "ûnakseptabel" en beklamme de needsaak om antisemitisme te konfrontearjen.

Musk en syn bedriuw hawwe harsels ferdigenje, beweare dat se net antisemitysk binne en beskuldigje Media Matters fan ferdraaiende feiten yn har rapport. Dizze kontroverse bliuwt lykwols soargen oer de ferantwurding fan X en har omgean mei ekstremistyske ynhâld.

Ta beslút, Musk syn resinte sosjale media engagements hawwe stutsen him yn in warrelwyn fan kontroverse. Wylst hy en syn bedriuw har ûnskuld behâlde, wurde de etyske gefolgen fan syn aksjes en ynfloed op X ûndersocht troch sawol it publyk as grutte advertearders.

Frequently Asked Questions (FAQ)

Wat is de "Pizzagate" gearspanningsteory? "Pizzagate" is in gearspanningsteory dy't ûntstie yn 'e Amerikaanske presidintsferkiezings fan 2016, beweare dat in pizzawinkel yn Washington, DC belutsen wie by in pedofiliaring ferbûn oan Hillary Clinton en oare demokraten. Dizze teory is breed debunked en wurdt as falsk beskôge. Hoe ûndersocht Elon Musk antisemityske gearspanningsteoryen? Elon Musk ûnderskreau in antisemityske post op syn sosjale mediaplatfoarm X, dy't skealike stereotypen oer joadske mienskippen behâlde. Dizze aksje hat in wichtige weromslach en feroardieling lutsen fan it Wite Hûs en oaren. Wêrom hawwe grutte advertearders har útjeften op X ophâlden? Grutte advertearders, ynklusyf Disney, Paramount, en NBCUniversal, hawwe har útjeften op X ophâlden fanwegen soargen oer it behanneljen fan haatspraak, ekstremistyske ynhâld fan it platfoarm en har assosjaasje mei kontroversjele figueren lykas Elon Musk. Hoe hat Elon Musk reageare op 'e kontroverse? Elon Musk hat himsels en syn bedriuw ferdigenje, en stelde dat hy net antisemitysk is en beskuldige Media Matters fan ferdraaiende feiten yn har rapport. Derneist hat Musk's bedriuw beweare stappen te hawwen nommen om antisemitisme en diskriminaasje op it X-platfoarm te bestriden.