SRAM, in promininte spiler yn 'e fyts yndustry, hat koartlyn yntsjinne in oktroai foar in baanbrekkende shock eyelet mount design. It patintdokumint beskriuwt it gebrûk fan elastomeren, as rubberen springs, pleatst tusken de skok en it frame. Dizze ynnovaasje hat as doel om de útdagings oan te pakken foar berchfytsophingsystemen by it effektyf absorbearjen fan lytse trillings feroarsake troch unjildige oerflakken.

De hjoeddeistige generaasje berchfytsfoarken, lykas dy fan RockShox, brûke al elastomers neamd ButterCups om hege frekwinsje trillingen op te nimmen. Dizze vibraasjes kinne net genôch krêft generearje om de statyske wriuwing fan 'e ophinging te aktivearjen, wat resulteart yn in minne reaksje op subtile fariaasjes yn grûnkrêft. Dit kin bydrage oan rider wurgens en gewrichtspine.

De nij foarstelde elastomeren yn 'e skok-eylet-mounts biede ferskate foardielen. Se adressearje net allinich de trillings dy't luchtskokken stride om te absorbearjen, mar meitsje ek de ophinging mooglik om wat earder te komprimearjen nei't se bulten hawwe troffen. Dizze betide reaksje hat in signifikant ynfloed op it algemiene komfort en grip foar riders.

Oars as de ButterCups dy't brûkt wurde yn gabelophinging, wurkje de nije skok-elastomers yn gearhing mei de hiele skok, net allinich de loftfjoer. Dit betsjut dat allinich de minimale wriuwing yn 'e ophingferbining oerwûn wurde moat foar de elastomeren om yn te gean. Dêrneist, as it efterste tsjil beweecht trije millimeter foar elke millimeter de skok komprimearret, it effekt fan de elastomers wurdt fersterke. Dit ûntwerp makket mooglik maksimaal 12 mm beweging op 'e efteras mooglik.

De elastomeer-mounts kinne oan beide einen fan 'e skok wurde oanbrocht en kinne oanpast wurde op basis fan foarkarren fan' e rider. It ruiljen fan elastomeren fan ferskate hurdens soe relatyf maklik wêze, wêrtroch brûkers de skaaimerken fan 'e ophinging kinne oanpasse neffens har gewicht of foarkar.

Wylst it bliuwt ûndúdlik oft dit ûntwerp kin wurde retrofitted oan besteande shocks, it is mooglik dat de elastomer frame mounts koe wurde hechte oan besteande shock eyelets. Troch de ferhege lingte en reis fan 'e skok kin kompatibiliteit mei alle fytsframes lykwols beheind wurde.

Hoewol't dizze shock eyelet mounts mei elastomers binne noch yn 'e patint faze en meie net sjen produksje, wy sille hâlden in each út foar eventuele fierdere ûntjouwings yn dit ynnovative konsept. De potinsjele foardielen dy't it biedt by it ferbetterjen fan prestaasjes fan mountainbike-ophinging hawwe grif de oandacht fan 'e yndustry ferovere.

