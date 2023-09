Edifier W320TN: In tûke en hege kwaliteit wiere draadloze earbuds

De Edifier W320TN True Wireless Noise Cancellation Earbuds binne koartlyn op 'e merke rekke, en biede brûkers in avansearre audio-ûnderfining. Dizze earbuds binne fol mei funksjes lykas in AI Multimodal Adaptive System, LDAC-audiokodearring, en in fokus op it ferbetterjen fan sawol muzykspieljen as tillefoantsjes.

De opfallende funksje fan 'e W320TN is har AI Multimodal Adaptive System, dat lûden en algoritmen kombineart om robúste lûdsreduksje, hege fidelity lûdskwaliteit en dúdlike stimoproppen te leverjen. Edifier hat it mienskiplike probleem fan luchtlekkage oanpakt troch soarchfâldige analyse en testen, en hat in lykwicht brocht tusken lûdisolaasje en bewustwêzen fan 'e echte wrâld.

As it giet om audiokwaliteit, stelt de W320TN net teloar. Mei LDAC audio kodearring en dekodearring en in 96kHz / 24 bit sampling rate, kinne dizze koptelefoan trije kear de muzikale details oerbringe yn ferliking mei harren konkurrinten. Derneist binne se Hi-Res Wireless-sertifisearre, en soargje foar krekte audiodekodearring en restauraasje foar in immersive audio-ûnderfining.

Kristalheldere stimoproppen binne in oar hichtepunt fan dizze earbuds. Se hawwe 3+3 mikrofoans mei AI Adaptive Environmental Noise Cancellation, dy't eftergrûnlûd aktyf elimineert om ûnûnderbrutsen petearen te garandearjen, sels yn lawaaierige omjouwings.

De W320TN biedt in lange batterijlibben, mei mar in 10-minuten lading dy't in oere gebrûk leveret. Mei de ANC ynskeakele, leverje de earbuds 3.5 oeren spieltiid, wat útwreidet nei 5.5 oeren as de ANC is útskeakele. Yn kombinaasje mei de oplaadkoffer biedt de W320TN in totale spieltiid fan 14 oeren mei ANC en 22 oeren mei ANC út.

Yn termen fan ergonomie en ekstra funksjes biedt de W320TN in iepen-fit, lichtgewicht ûntwerp om eardruk te ferminderjen. It hat ek in ynfraread wearing-deteksjesensor dy't muzyk en lûdsannulering pauzet as de earbuds wurde fuortsmiten. Dizze koptelefoanen kinne tagelyk wurde ferbûn mei twa Bluetooth-apparaten, wêrtroch rappe apparaatwikseling mooglik is. Mei in IP54-beoardieling binne se swit- en spatbestindich, geskikt foar gym-goers en outdoor-entûsjasters.

Foar mobile gamers biedt de W320TN in lege latency fan 80ms yn spielmodus, en soarget foar bettere audio-fideo-syngronisaasje foar kompetitive gaming.

Priis op £ 99.99, de Edifier W320TN falt yn 'e mid-range merkkategory, mar pakt in ferskaat oan funksjes yn dy't it in weardige ynvestearring meitsje foar audio-entûsjasters.

Ta beslút biedt de Edifier W320TN in kombinaasje fan tûke technology en audio-útfier fan hege kwaliteit. Mei har yntelliginte funksjes, fokus op audio- en opropkwaliteit, en duorsumens, passe dizze koptelefoanen oan in breed skala oan brûkers, ynklusyf audiofielen, drokke professionals en deistige konsuminten.

Boarne: Mighty Gadget (www.mightygadget.co.uk)