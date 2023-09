Electronic Arts ûntbleatet top-rated spilers foar EA Sports FC 24

Electronic Arts (EA) hat in list ûntbleate fan 'e top-notearre spilers foar it kommende EA Sports FC 24-spiel. De earste oankundiging omfettet de top 24-spilers, mei ekstra ûntdekkingen pland yn 'e kommende dagen. De folsleine list wurdt frijjûn op 15 septimber om 12pm PT / 3pm ET / 5pm BST / 6pm CEST.

Under de top-notearre spilers diele fjouwer persoanen de heechste wurdearring fan 91. Dizze elitegroep omfettet Kylian Mbappé út Frankryk en PSG, Alexia Putellas út Spanje en Barcelona, ​​Erling Haaland út Noarwegen en Manchester City, en Kevin De Bruyne út Belgje en Manchester Stêd.

Nau achter mei in wurdearring fan 90 binne acht spilers: Aitana Bonmatí, Lionel Messi, Sam Kerr, Karim Benzema, Thibaut Courtois, Harry Kane, Caroline Graham Hansen, en Robert Lewandowski.

It spannende nijs foar fans is dat EA Sports FC 24 froulju spilers sil yntrodusearje oan 'e populêre Ultimate Team-modus, markearje de earste opname fan froulike atleten yn' e searje. Dizze yntegraasje lit spilers oanpaste teams meitsje mei sawol manlike as froulike spilers.

It beslút om frouljusspielers op te nimmen is makke om by te dragen oan de groei fan frouljusfuotbal en om fans oer de hiele wrâld te ferienigjen. Utfierend produsint John Shepherd beklamme it leauwen dat EA Sports FC in krúsjale rol kin spylje by it fuortsterkjen fan de sport.

Om soargen oer de feroaring oan te pakken, ferklearre senior produsint Sam Rivera dat Ultimate Team in fantasymodus is en it opnimmen fan frouljusspilers slút oan by it konsept fan it meitsjen fan dreamteams mei ferskate nasjonaliteiten, kompetysjes en klubs.

EA Sports FC is ynsteld om te frijlitten op septimber 29, 2023, mei iere tagong beskikber fia de Ultimate Edition fan septimber 22. It spultsje sil tagonklik wêze op ferskate platfoarms, ynklusyf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One , PC en Nintendo Switch.

Definysjes:

- EA Sports FC 24: In fideospultsje ûntwikkele troch Electronic Arts, mei top-notearre spilers yn 'e sport.

- Ultimate Team: In spielmodus wêr't spilers har fantasyteams kinne konstruearje mei spilers fan ferskate nasjonaliteiten, kompetysjes en klubs.

