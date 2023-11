EA FC 24 Prime Gaming Pack 2: Deselde âlde beleanningen, hoe't jo se opeaskje

EA Sports en Amazon Prime hawwe fans nochris teloarsteld mei de flauwe ynhâld fan it EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 foar novimber. Dit partnerskip, dat werom begon yn FIFA 19, is fan doel in moanlikse Prime Gaming Pack te leverjen oan elke EA FC 24-spiler dy't ek is abonnemint op Amazon Prime. De beleannings foar dizze moanne binne lykwols net better dan it oerweldigjende Pack 1 dat ferline moanne ûntfongen is.

Yn in besykjen om spilers te ferlieden foar it populêre Black Friday-evenemint yn Ultimate Team, is EA net slagge om de kwaliteit fan 'e beleanningen te ferbetterjen. De kânsen om in geweldige spiler te lûken bliuwe itselde, om't it oantal spilers, spielers en verbruiksartikelen allegear binne fermindere.

Dat, wat kinne jo ferwachtsje fan it EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 foar novimber 2023? De beleannings omfetsje in liening fan 20 spultsjes fan Heung-Min Son Rare Gold Player Item, 4 Rare Gold Player Items, 1 81+ Player Pick, en 6 Rare Consumables. Spitigernôch binne d'r gjin ferrassingen of ferbetteringen om nei út te sjen.

Om jo EA FC 24 Prime Gaming Pack 2-beleanningen op te claimen, hawwe jo in pear opsjes. Gean earst oer nei Prime Gaming en sykje nei EA FC 24. As jo ​​gjin Amazon Prime-abonnemint binne, kinne jo jo oanmelde foar in fergese proef. Sadree't jo it pakket hawwe fûn, klikje jo op 'e knop "No oanfreegje" en befêstigje it Amazon Prime-akkount dat jo wolle brûke. Tastean Electronic Arts tagong ta jo Amazon Prime-akkount om de twa akkounts te keppeljen. As lêste, oanmelde by EA FC 24 Ultimate Team op jo konsole of mobyl en de beleanningen moatte wachtsje op jo om te iepenjen.

As alternatyf kinne jo it pakket opeaskje fia Twitch troch te klikken op it Prime Loot-ikoan yn 'e rjochter boppeste hoeke fan it skerm. Sjoch foar it EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 en folgje deselde stappen as hjirboppe neamd.

FAQ:

F: Binne de beleanningen yn it EA FC 24 Prime Gaming Pack 2 better dan it foarige pakket?

A: Spitigernôch bliuwe de beleannings itselde, sûnder ferbetterings yn termen fan spilers, spiler picks, of verbruiksartikelen.

F: Hoe kin ik oanspraak meitsje op it EA FC 24 Prime Gaming Pack 2?

A: Jo kinne it pakket oanspraak meitsje troch Prime Gaming te besykjen of fia Twitch's Prime Loot. Folgje de stappen beskreaun yn it artikel om jo beleanningen op te easkjen.