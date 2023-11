Undersykje de fertrage gasblowout yn Dwarf Galaxies: In kaai foar it begripen fan stjerfoarming

Astronomen oan 'e Universiteit fan Michigan hawwe in yntrigearjende ûntdekking dien oer stjerfoarming yn dwerchstelsels. Yn tsjinstelling ta populêr leauwe hawwe dizze kompakte stjerrestelsels mei minder stjerren eins gruttere regio's fan stjerfabriken en hegere tariven fan stjerfoarming yn ferliking mei massive stjerrestelsels. Dit ferskynsel, neffens it ûndersyk ûnder lieding fan Michelle Jecmen en Sally Oey, is keppele oan in fertraging fan 10 miljoen jier by it útblazen fan it gas dat oanwêzich is yn 'e omjouwing fan dizze dwerchstelsels.

Yn mear evoluearre stjerrestelsels, lykas ús Milky Way, hawwe massive stjerren de neiging om te eksplodearjen as supernovae, en generearje in kollektive superwyn dy't gas en stof út 'e galaxy ferdriuwt. Dizze superwind set in halt oan stjerfoarming. Yn minder fersmoarge dwerchstelsels falle massive stjerren lykwols yn swarte gatten yn ynstee fan eksplodearje, wat liedt ta it fêsthâlden fan gas en stof yn 'e stjerfoarmjende regio's. Dizze fertraging yn gasblowout soarget foar in langere perioade fan stjerfoarming en hegere tariven fan koalesinsje.

De befinings fan 'e stúdzje werpen net allinich ljocht op' e dynamyk fan stjerfoarming yn dwerch galaxia, mar hawwe ek wichtige gefolgen foar it begripen fan it iere universum. Dizze perioade fan 10 miljoen jier fan fertrage gasblowout jout astronomen in unike kâns om senario's te observearjen dy't fergelykber binne mei de kosmyske moarn, in perioade krekt nei de Oerknal. Yn dizze ûnreplike dwerch galaxies makket it klumpen fan gas gatten wêrtroch ultraviolette (UV) strieling kin ûntkomme, in proses dat ferlykber is mei wat barde yn 'e kosmyske dage.

Observearjen fan leechmetallyske dwerch galaxies mei oerfloedige UV-strieling kinne wittenskippers yn it ferline sjen en ynsjoch krije yn 'e iere stadia fan it universum. Dit ûndersyk hat ek relevânsje foar it bestudearjen fan stjerrestelsels dy't op it stuit wurde waarnommen by kosmyske dawn troch de James Webb Space Telescope.

De ûndersiken fan it team waarden stipe troch astrofysyske bylden krigen fan 'e Hubble Space Telescope. Mei help fan in nije filtertechnyk dy't it ljocht fan trijefâldich ionisearre koalstof ferovere, fûnen de ûndersikers observaasjebewiis dy't har hypoteze stypje yn in tichtby dwerch galaxy neamd Mrk 71. De oanwêzigens fan in diffuse gloed fan ionisearre koalstof joech oan dat enerzjy binnen de regio waard útstriele. , it foarkommen fan de foarming fan in superwind.

Dizze befinings jouwe in nij perspektyf op stjerfoarming yn dwerchstelsels, en beklamje it belang fan fertraging fan gasútblaas by it mooglik meitsjen fan langere perioaden fan stjerfoarming. It begripen fan dizze prosessen draacht by oan ús bredere kennis fan 'e oarsprong fan it universum en kin helpe om de mystearjes fan' e kosmyske moarn te ûntsluten.

FAQ

1. Wat binne dwerchstelsels?

Dwerchstelsels binne lytse stjerrestelsels dy't minder stjerren befetsje yn ferliking mei har gruttere tsjinhingers. Se komme yn ferskate foarmen, ynklusyf unregelmjittich, elliptyske, en spiraal.

2. Hoe hawwe minder ûntwikkele dwerchstelsels gruttere stjerfoarmjende regio's?

Yn minder evoluearre dwerch galaxies, in fertraging fan 10 miljoen jier by it útblazen fan gas lit stjerfoarmjende regio's har gas en stof behâlde. Dizze langere perioade fan gasbehâld makket in hegere taryf fan stjerfoarming mooglik.

3. Wat is de betsjutting fan UV-strieling yn dit ûndersyk?

Ultraviolet (UV) strieling ionisearret wetterstof, in proses dat ek barde nei de Oerknal. Troch it bestudearjen fan lege-metallisiteit dwerch galaxies mei oerfloedich UV-strieling, kinne wittenskippers ynsjoch krije yn 'e kosmyske moarn en it iere universum.

4. Hoe waarden de observaasjes fan it team stipe troch de Hubble Space Telescope?

De ûndersikers brûkten in nije filtertechnyk mei de Hubble Space Telescope om it ljocht fan trije kear ionisearre koalstof te fangen. Dizze technyk levere observaasjebewiis dy't har hypoteze stypje yn 'e tichtby lizzende dwerchgalaxy, Mrk 71.

[Boarne: Universiteit fan Michigan] (http://umich.edu)