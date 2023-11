Nije oanbiedingen foar DualSense-controller ûntdutsen tidens Black Friday

Tidens de spannende wike fan Black Friday-ferkeap hawwe PlayStation-fans begearich op ien ding wachte - de frijlitting fan 'e DualSense Controller. Uteinlik is it wachtsjen foarby, en gamers kinne no har hannen krije op dizze ynnovative controller by selekteare retailers yn 't Feriene Keninkryk, begjinnend by mar £ 38.99. De Xbox-fans hoege ek net bûten te fielen, om't Xbox-controllers ek te krijen binne foar deselde priis foar in beheinde tiid.

Foar dyjingen dy't plannen om har winkeljen te dwaan op ShopTo dizze Black Friday, wachtet in noch mear oanloklik oanbod. Njonken de DualSense Controller priis op £ 39.85, sille shoppers ek in £ 5 kadokaart krije. It is de perfekte kâns om dizze heul sochte controller te pakken foar in geweldige priis, wylst jo ek genietsje fan in bytsje ekstra bonus.

Black Friday bringt in oerfloed fan spannende deals mei, en gaming-entûsjasters moatte dizze kâns net misse om har gamingûnderfining te ferbetterjen. Neist de oanbiedingen fan DualSense Controller binne d'r fantastyske koartingen op ferskate oare PlayStation-produkten. De Midnight Black DualSense Controller is op it stuit 35% koarting, wylst de Cosmic Red, Nova Pink, en Starlight Blue ferzjes allegear koarting wurde mei 40% - en bringt se del nei £ 64.99 elk.

Mar dat is net alles! Black Friday biedt ek in unike kâns foar dyjingen dy't de PlayStation 5-konsole hawwe sjoen. ShopTo biedt op it stuit de PlayStation 5 oan mei in skiifstasjon foar mar £ 359.95 - in ongelooflijke reduksje fan £ 110. Dizze deal omfettet gjin spultsjes, mar foar dyjingen dy't op syk binne nei bondeldeals, binne d'r mear opsjes beskikber.

FAQ:

F: Wêr kin ik de DualSense Controller-oanbiedingen fine?

A: De DualSense Controller-oanbiedingen kinne fûn wurde by selekteare retailers yn it Feriene Keninkryk, lykas op 'e ShopTo-webside.

F: Kin ik in kadokaart krije mei myn oankeap fan DualSense Controller op ShopTo?

A: Ja, as jo de DualSense Controller keapje op ShopTo dizze Black Friday, krije jo in kadokaart fan £ 5 tegearre mei jo oankeap.

F: Binne d'r oare PlayStation-deals beskikber tidens Black Friday?

A: Ja, neist de DualSense Controller-oanbiedingen binne d'r koartingen op 'e PlayStation 5-konsole mei in skiifstasjon, lykas ek koartingsprizen op ferskate DualSense Controller-kleuren.