World of Warcraft's Patch 10.2: Guardians of the Dream

World of Warcraft-spilers ferwachtsje grif de kommende Patch 10.2, mei de titel Guardians of the Dream. Dizze grutte ynhâldpatch sil spilers nimme op nije aventoeren yn it magyske ryk fan 'e Emerald Dream.

De Emerald Dream is in wichtich part fan World of Warcraft lore, yntrinsysk keppele oan de wrâld fan Azeroth. Yn dizze patch sille spilers de kâns hawwe om in diel fan 'e Dream te ferkennen yn syn suvere steat, dat is de grutste ôfbylding fan' e Dream oant no ta sjoen.

Guardians of the Dream sil in nije sône yntrodusearje, dy't spilers in frisse omjouwing leverje om te ferkennen en mei te dwaan. Derneist sille d'r nije wrâldaktiviteiten wêze, in oerfal, en Dragonriding-kursussen, glyphs en berch.

Ien fan 'e wichtichste skaaimerken fan dizze patch is it iepenbiere evenemint Superbloom. Spilers sille krêften gearwurkje mei in Ancient neamd Sprucecrown om in beam te kultivearjen, en krije tydlike krêften fan 'e Dream om te helpen yn har missy. D'r sil ek in nije fraksje wêze neamd de Dream Wardens, dy't spilers in unyk renommearre spoar en beleannings oanbiede.

De patch sil fierder ferdjipje yn it ferhaal fan 'e Primalisten, dy't boeiende skurken hawwe west yn' e Dragonflight-útwreiding. It presintearret in kâns foar de spultsje-ûntwikkelders om nije fijannen en útdagings yn te fieren dy't grûn binne yn it bewustwêzen fan 'e spilers.

Foar fans fan 'e nacht elf race kin de ynfiering fan' e World Tree yn 'e Dragon Isles Darnassus net ferfange, mar it biedt in nije basis fan operaasjes wêr't se kinne begjinne om de wûnen te genêzen dy't se hawwe litten.

Wylst de lêste baas fan 'e Dragonflight-raid noch net iepenbiere wurde moat, hat Blizzard hint op takomstige ferhaalmooglikheden. Spilers kinne ferwachtsje in oare grutte patch te folgjen Guardians of the Dream, as it ferhaal bliuwt unfold.

Patch 10.1.7, dy't Heritage Armor-quests omfettet foar de Forsaken en nachtelven, is al lansearre troch Blizzard. De releasedatum foar Guardians of the Dream is noch net oankundige, mar it sil ynkoarten beskikber wêze foar testen op 'e ryken.

boarnen:

- Polygon-artikel: "World of Warcraft's 10.2-patch nimt spilers yn 'e Emerald Dream" (Gjin URL opjûn)

- Blizzard Entertainment - Ofbylding (gjin URL levere)