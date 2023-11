De lêste patch fan Dota 2 bringt balânsferoarings en spannende updates

Valve Software hat de heul ferwachte 7.42e-patch foar Dota 2 frijlitten, nei de konklúzje fan The International (TI) ein oktober. Wylst guon spilers miskien hawwe hope op mear wiidweidige feroarings, dizze fernijing rjochtet him op balâns oanpassingen en nûmer tweaks. It adressearret lykwols de dominânsje fan bepaalde Strength-helden, lykas Bristleback, Chaos Knight, en Spirit Breaker, yn it metagame fan TI 2023.

De tanky, krêftige helden mei hege skea dy't it spultsje fan begjin oant ein kontrolearren hawwe yn dizze patch de nedige nerfs krigen. Bristleback, bekend om syn Aghanim's Scepter-in-Bloodstone-bou, hat de maksimale skea fan syn Quill Spray fermindere. Derneist hat syn Aghanim's Shard-fermogen, Hairball, no in koartere cast-berik en langere cooldown. Bristleback's Level 20-talint, dy't Quill Spray Stack Damage fergrutte, is ek ferswakke.

Chaos Knight, dy't in populêre kar wie foar de draachrol, hat oanpassingen sjoen oan syn duorsumens en lânboumooglikheden. De straf foar libbenssteal tsjin krûpen foar Chaos Strike is ferhege, tegearre mei in signifikante ympuls yn 'e manakosten foar Phantasm. Dizze wizigingen hawwe as doel om syn iere spultsje dominânsje te ferminderjen en it dreger foar him te meitsjen om tsjinstanners yn 'e baan te lijen.

Spirit Breaker, de held fan TI 2023, hat nerven te krijen mei syn Charge of Darkness-feardigens en syn Aghanim's Scepter-upgrade. De cooldown foar Charge of Darkness is ferhege, wêrtroch it minder handich is foar it opsetten fan ganks. Greater Bash, syn oare hantekeningfeardigens, is ek ferswakke tsjin krûpen, wat it útdaagjender makket foar Spirit Breaker om weagen te wiskjen.

Njonken dizze oanpassingen biedt de 7.42e-patch buffs oan ferskate Agility- en Intelligence-helden dy't oerskaad waarden troch de dominânsje fan Strength-helden. Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan en Timbersaw hawwe allegear ferbetterings krigen oan har feardigens en kapasiteiten, wêrtroch't se mear libbensfetbere picks yn 'e metagame binne.

Njonken heldeferoarings yntroduseart dizze patch oanpassingen oan populêre en ympopulêre items. Hand of Midas en Heart of Tarrasque, gewoanlik kocht tidens TI, hawwe nerfs krigen om har macht te ferminderjen. Underwilens binne ûnderbenutte items foar fjochtsjen fan iere spultsjes buffed, wat har relevânsje en leefberens yn wedstriden fergrutte.

Mei dizze lykwichtwizigingen en updates kin de Dota 2-mienskip in ferskowing ferwachtsje yn it metagame, wêrtroch kânsen iepenje foar nije strategyen en heldekeuzes. De oanpassingen makke yn 'e 7.42e-patch hawwe as doel in mear dynamyske en ferskaat gameplay-ûnderfining te meitsjen yn it kommende ESL One Kuala Lumpur 2023-toernoai, wêr't 12 teams sille stride om in diel fan' e US $ 1 miljoen priispool.

FAQ

F: Hokker feroarings binne makke oan 'e populêre Strength-helden?

A: Bristleback, Chaos Knight, en Spirit Breaker hawwe allegear nerfs krigen om har dominânsje yn it metagame te ferminderjen. Bristleback's Quill Spray-skea en talintbonussen binne fermindere, Chaos Knight's lifesteal tsjin creeps is bestraft, en Spirit Breaker's lading en ultime kapasiteiten hawwe ferhege cooldowns sjoen.

F: Hokker Agility- en Intelligence-helden binne buffed?

A: Drow Ranger, Enigma, Lion, Lycan, en Timbersaw hawwe buffs krigen om har feardichheden en kapasiteiten te ferbetterjen, wêrtroch se mear libbensfetbere opsjes yn it spultsje binne.

F: Binne guon items nerfed of buffed?

A: Ja, populêre items lykas Hand of Midas en Heart of Tarrasque binne nerfed, wylst minder brûkte fjochtsguod lykas Eternal Shroud, Vladimir's Offering, en Pavise binne buffed, wêrtroch't har effektiviteit yn wedstriden fergrutte.